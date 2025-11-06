Kosova’da faaliyet gösteren 1892 Türk şirketi, bu güçlü ekonomik iş birliğinin somut göstergesi haline geldi.

Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu PRESTIGE öncülüğünde, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) ev sahipliğinde “Türkiye – Kosova Ekonomi Buluşması” gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasındaki yatırım, ticaret ve kültürel ilişkiler masaya yatırıldı.

Toplantıya Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Merita Maliqi, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlıoski, Bulgaristan İstanbul Konsolosu Toshko Tomov, Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim, Kosova Tanıtım Sektör Başkanı Kreshnik Thaqı ve PRESTIGE Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gözcü, iş insanları Mustafa Kaçmaz, Kazım Özeren, Mehmet Kaban, Mehmet Önder’in yanı sıra çok sayıda sanayici katıldı.

İOSB Başkanı Mustafa Keskin: Balkanlarla üretim köprülerimizi büyütüyoruz.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İOSB Başkanı Mustafa Keskin, bölgenin üretim gücüne vurgu yaparak şöyle konuştu:

‘’İkitelli, 33 bine yakın işyeri, 360 bin çalışan ve yıllık 12,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin en büyük üretim merkezlerinden biri. Tekstilden kimyaya, savunma sanayisinden demir-çeliğe kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Balkan ülkeleriyle tarihsel ve kültürel bağlarımız güçlü; şimdi bu bağı ticaretle pekiştiriyoruz.”

Ekonomik bağların yanında dostluk köprüleri kuruyoruz

Etkinliğin organize eden PRESTIGE Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gözcü, platformun balkan ülkeleriyle yürüttüğü iş birliklerini hatırlatarak ‘’Yıllardır farklı ülkelerin konsoloslukları, sanayi odaları ve federasyonlarıyla iş birliği toplantıları düzenliyoruz. Amacımız sadece ticaret değil; dostluk ve kültürel bağların güçlenmesi. Türkiye’nin üretim gücü, Balkanlar’da karşılıklı kalkınmanın motoru olabilir. Bunun için çabalıyoruz’ dedi.

Merita Maliqi: “Türkiye, Kosova’nın En Güçlü Ticaret Ortağı

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Merita Maliqi ise Türkiye’nin Kosova'nın en önemli ticari partnerleri den biri olduğunu belirterek, enerji, inşaat, sağlık, bankacılık gibi birçok sektörde yatırım ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Maliqi şöyle konuştu:

‘’Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kosova’nın genç nüfusu, stratejik konumu ve yatırımcı dostu politikaları, Türk iş dünyası için kalıcı ve güçlü fırsatlar sunmaktadır. İki ülke arasındaki bu yakın iş birliği yalnızca ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağlarda da kalıcı değerler yaratıyor. Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve organizasyonlara teşekkür ediyor; ortak girişimlerin bölgesel kalkınma ve istihdam açısından önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyoruz.’’

Naser Alim : Kosova, Türk Sanayicisi İçin Avrupa’ya Açılan Kapı

Kosova’da üretim yapan Türk yatırımcılardan biri olan Naser Alim ise maliyet ve lojistik avantajlarına dikkat çekerek ‘’Kosova’da bürokrasi hızlı, yatırım süreçleri kolay.

Almanya’nın Hamburg şehrine 15 saatlik kara yolu mesafesinde; tek sınır geçerek Avrupa iç pazarına ulaşıyorsunuz. Bu özellikleriyle Kosova, Türk sanayicisi için sadece 2 milyonluk değil, 500 milyonluk Avrupa pazarına açılan stratejik bir kapı konumundar.” diye konuştu.

Türkiye- Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Toplantıda Kosova Tanıtım Sektör Başkanı Kreshnik Thaqı, yaptığı sunumda ülkenin yatırım avantajlarını paylaştı:

● 2020’de 345,7 milyon avro olan doğrudan yabancı yatırım 2023’te 840,1 milyon avroya, 2024 itibarıyla 847,4 milyon avroya ulaştı.

● Türk iş insanları 2007–2024 döneminde Kosova’ya toplam 440,1 milyon avroluk doğrudan yatırım yaptı.



● Türkiye–Kosova ikili ticaret hacmi 2024 yılı itibarıyla 945.5 milyon avro seviyesine ulaştı. Bu hacmin yaklaşık 921 milyon avrosu Türkiye’nin ihracatından oluşuyor.



● Kosova’da 1892 Türk şirketi aktif olarak faaliyet gösteriyor.



Thaqı, Türk yatırımcıların ilgisini çekebilecek başlıca avantajları şöyle sıraladı:

“Kosova’da şirket kurmak yalnızca 4 saat sürüyor. Vergi oranı %10, gümrük vergisi ise Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında sıfıra kadar düşebiliyor.

Nüfusun %70’i 32 yaşın altında ve iş gücü maliyetleri Türkiye’ye göre ortalama %40 daha düşük. Euro kullanımı sayesinde finansal istikrar sağlanmış durumda.”