Özellikle gençler, emekliler ve sabit gelirli kesim, cep telefonu faturalarını karşılamakta zorlanıyor. Geçmişte 100-150 TL civarında seyreden ortalama fatura tutarları, günümüzde 300 TL’yi aşmaya başladı. Sınırsız internet ve konuşma paketlerinin fiyatları ise neredeyse bir elektrik faturası kadar oldu.

Taahhütlü tarifelere güven kalmadı

Operatörler taahhütlü tarifelerle sabit fiyat garantisi sunsa da, kampanya bitiminde karşılaşılan yüksek faturalar kullanıcıları isyan ettiriyor. Birçok kullanıcı, taahhüt süresi dolmadan farklı operatöre geçerek daha uygun paketleri tercih ediyor. Mobil numara taşıma işlemlerinde yaşanan yoğunluk da bu değişim rüzgarının en büyük kanıtı.

Sosyal medyada isyan büyüyor

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiriyor. “Faturalar sabit, gelir artmıyor!”, “Aynı pakete her ay daha fazla ödüyorum!”, “Sadece WhatsApp kullanıyorum, faturam 350 TL!” gibi yorumlar dikkat çekiyor.

Tüketici Dernekleri uyarıyor: Gizli ücretlere dikkat

Tüketici dernekleri ise kullanıcıları ek hizmet ve gizli ücretler konusunda uyarıyor. Birçok tarifeye otomatik olarak eklenen servisler, fark edilmeden faturaları kabartıyor. Uzmanlar, kullanıcıların imzaladıkları sözleşmeleri dikkatle okumalarını ve gereksiz hizmetleri iptal etmelerini öneriyor.

Kullanıcılar ne istiyor?

Artan maliyetler karşısında tüketicilerin en büyük beklentisi ise daha şeffaf, uygun fiyatlı ve sabit ücretli tarifeler. Özellikle asgari ücretin geçim için yeterli olmadığı bir dönemde, iletişim hizmetlerinin temel bir ihtiyaç olarak daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.