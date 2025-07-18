Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çay taban fiyatının 25 lira 44 kuruş açıklanmasıyla çay bahçelerine giren üreticiler hasada başladı. İlk sürgünü 27 Haziran itibariyle tamamlayan üreticiler 10 Temmuz'da yeniden çay bahçelerine girerek ikinci sürgün yaş çay hasadına başladı. 8 gündür devam eden yaş çay hasadında Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından bu süreçte herhangi bir yoğunluk olmamasına rağmen fırsatçıların çay fiyatını kilogram başına 16 TL'ye kadar düşürdüğünü dile getirerek üreticilere uyarıda bulunuldu.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada "Bildiğiniz üzere, ÇAYKUR olarak her ay sizlerden satın almış olduğumuz yaş çay ürünlerinin bedellerini sonraki ayda ödemekteyiz. Bu şekliyle ürünlerinizin kıymetini korumayı sorumluluğumuz olarak görüyor, her koşulda güvenceniz olmayı sürdürüyoruz. Ancak son günlerde çay alım yerlerimizde herhangi bir yoğunluk olmamasına ve fırsatçılara uygun bir kaos ortamı bulunmamasına rağmen, 16 - 17 TL gibi aşırı düşük fiyata veya sonraki yıla sarkan ödeme planlarına göre yaş çay alınıp satıldığını gözlemlemekteyiz. Oysa mevcut durum itibariyle bu şekilde ödemelerin oluşmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir.Sizlerden isteğimiz çayımızın değerini düşürecek girişimlerden kaçınmanız ve çay piyasasını bozmaya gayret eden yapılara müsamaha göstermemenizdir. Herhangi bir yoğunluğun olmadığı bir dönemde bu şekilde oluşan düşük ve yüksek vadeli fiyatların, fırsatçılardan başka kimseye bir faydasının olmadığı gibi, mevcut durum itibariyle gereği de yoktur" ifadelerine yer verildi.