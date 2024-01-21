23 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftin davası 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi’nde görüldü. Anlaşmalı boşanmayı doğrulayan Kaftancıoğlu, özel hayatıyla ilgili iddialara tepki gösterdi.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı. 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasıyla çiftin yollarının ayrıldığı ortaya çıktı.

Şu sıralar Antalya'da seçim çalışması yaptığı öğrenilen Canan Kaftancıoğlu, 23 yıllık eşinden boşanması ve hakkında çıkan diğer haberlerle ilgili bir açıklamada bulunarak "Boşanmamız dışındaki her şey uydurma" dedi.