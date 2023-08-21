Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu bu yılın başından itibaren müteahhide günlük 500 bin Euro ödendiğini açıkladı.

Serdaroğlu “İhalenin yapıldığı yıl olan 2017'de feribotla günlük geçen araç sayısı ise 7 bin 837 idi. Bunu 365 ile çarpınca yıllık geçen araç 2 milyon 860 bin 505 oluyor. Köprünün açıldığı 2022 yılında, günlük geçen araç sayısı 11 bin 243 oldu. Her gün köprüden geçmeyen 33 bin 757 araç için parayı bizler paşa-paşa ödüyoruz. 2023 yılı başından itibaren yandaş müteahhide günlük yaklaşık 500 bin Euro+KDV ödemeye başladık. Devletin yaptığı boğaz köprülerinde KDV oranı yüzde 18, yandaş müteahhitlerin yaptığında yüzde 8… Neden böyle?” ifadelerini kullandı.

18 Mart 2022'de açılan 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metrelik orta açıklığıyla “dünyanın en uzun asma köprüsü” unvanını elinde tutuyor. Kule yüksekliği 318 metre olan köprünün maliyeti 3 milyar Euro'yu geçti.

GEÇTİĞİMİZ YILI HATIRLAYALIM! DURUM PEK DE FARKLI DEĞİL! 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilksi. cerilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV olmuştu. Ancak verilen araç garantisi ile geçen arasındaki büyük fark muhalefetin yoğun ve uzun süreli eleştirilerine neden olurken Kurban Bayramı arifesinde bile köprüden sadece 14 bin 275 araç geçmişti.

DEVLETİN KASASINDAN 5 MİLYAR 86 MİLYON ÇIKTI…

Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıklamıştı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (o günkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacağı pesaplanmıştı.