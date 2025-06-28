Geçtiğimiz hafta Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilen SEAL U, sadece ödüllerle değil, satış rakamlarıyla da başarısını perçinliyor. Türkiye’de satışa sunulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken model, 26 Haziran'da düzenlenen özel bir törenle 20 bininci sahibine teslim edildi.

Yeni aracına kavuşan Zeynep Burcu Gücelioğlu, BYD SEAL U’nun 20 bininci sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Aracı ilk gördüğümde gerçekten etkilendim. Hem tasarımı hem sunduğu teknolojiler beni cezbetti. Fiyat-performans dengesi açısından beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. ‘İşte bu benim arabam’ dedim. BYD’yi tercih ettiğim için çok mutluyum.”

Elektrikli ve Hibrit Seçenekleriyle Dikkat Çekiyor

SEAL U, tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonlarıyla Türkiye pazarında farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Tam elektrikli BYD SEAL U EV , markanın ileri teknoloji ürünü 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryası ile donatıldı. WLTP normlarına göre 500 km karma menzil, şehir içinde ise 674 km’ye varan sürüş imkânı sunuyor. 140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yalnızca 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e şarj edilebiliyor. 160 kW (218 PS) motor gücüyle 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor.

Şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i , düşük yakıt tüketimi ve uzun menziliyle öne çıkıyor. Hanehalkı Enflasyon Beklentisinde Sert Düşüş İçeriği Görüntüle 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunun birleşimi toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücü sağlıyor. 4x2 versiyonu 1.080 km , 4x4 versiyonu ise 870 km karma menzil sunuyor. Çift motorlu 4x4 versiyon, 323 PS güçle daha dinamik bir sürüş deneyimi yaşatıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 5,9 saniyede tamamlıyor.



Segmentine Yeni Bir Soluk Getirdi

Modern tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla SEAL U, Türkiye'deki elektrikli SUV pazarına yeni bir soluk getirdi. Özellikle şarj edilebilir hibrit versiyonu, segmentteki ürün çeşitliliğini artırarak pazarın büyümesine önemli katkı sağladı.

BYD Türkiye, SEAL U modeliyle yalnızca bir otomobil satışı değil, aynı zamanda çevre dostu ve yenilikçi bir sürüş deneyimi vadediyor. 20 bin teslimat rakamı, markanın Türkiye pazarındaki kalıcı başarısının da habercisi olarak değerlendiriliyor.