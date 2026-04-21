Satışların başlamasıyla birlikte Bursa Matlı Atatürk Stadyumu çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren gişelere akın eden taraftarların bazıları saatlerce beklemek zorunda kaldı. Özellikle öğle saatlerine doğru artan yoğunluk nedeniyle zaman zaman belirsizlik ve kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Kombine almak için sıraya giren taraftarlardan bazıları 2-3 saat beklediklerini belirtirken, birçok taraftar ise sistemin yoğunluğu nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti. Buna karşın online satış kanalını tercih eden çok sayıda taraftarın işlemlerini daha hızlı şekilde tamamladığı öğrenildi.

Tüm bu yoğunluğa rağmen satışa çıkarılan 39 bin kombinenin kısa sürede tükenmesi, Bursaspor taraftarının takımlarına olan güçlü bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşil-beyazlı camiada yeni sezon öncesi oluşan bu tablo, 1. Lig yolculuğu öncesi büyük bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.