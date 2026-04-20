Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.30’da deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Mücadele öncesinde açıklanan kamp listesinde dikkat çeken eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Edson Álvarez ve Marco Asensio kadroya alınmazken, Dorgeles Nene de teknik heyetin tercihleri doğrultusunda listede yer almadı.

Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif.

Teknik ekibin, yoğun fikstür öncesi rotasyon seçeneklerini de değerlendirdiği kadro yapısında orta saha ve hücum hattındaki derinlik dikkat çekiyor.