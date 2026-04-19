Erdoğan mesajında, Bursaspor camiasını ve taraftarlarını kutlayarak, yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1’inci Lig’e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor’u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1’inci Lig’de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 1’inci Lig’e yükselen Batman Petrolspor’u da unutmadı. Başarılı performansları dolayısıyla kulübü ve Batman halkını tebrik eden Erdoğan, önümüzdeki sezonda Batman temsilcisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Başarılı bir performansla TFF 1’inci Lig’e yükselen Batman Petrolspor’u, tüm Batmanlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda Batman Petrolspor’a TFF 1’inci Lig’de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.