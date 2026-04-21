Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı açıklamada özel okul sektörüne yönelik 19 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, dosya sayısının artabileceğini söyledi. Küle, “Bu alanda çok sayıda şikayet alıyoruz. Soruşturma süreci yeni başvurularla birlikte genişleyebilir” ifadelerini kullandı.

Kurumun sadece eğitim sektöründe değil, tarım, süt ürünleri, bankacılık, dijital platformlar ve ilaç gibi birçok alanda da aktif soruşturmalar yürüttüğünü belirten Küle, rekabet ihlallerine karşı kapsamlı bir denetim süreci yürütüldüğünü vurguladı.

Özel okullara yönelik incelemelerin özellikle ücret politikaları ve yan hizmetlerdeki fiyat farklılıklarına odaklandığı belirtilirken, Rekabet Kurumu’nun tüketici şikayetlerini de dikkate alarak süreci genişleteceği ifade edildi.

Küle ayrıca dijitalleşmenin denetim süreçlerinde önemli bir rol oynadığını belirterek yapay zekâ destekli analizlerle yüzlerce sektörün aynı anda izlenebildiğini kaydetti.

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü çalışmaların temel amacının daha şeffaf ve rekabetçi piyasalar oluşturmak olduğu vurgulandı.