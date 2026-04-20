Göreve başlamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Hagi, milli takımın başında olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, “Romanya’yı yeniden temsil etmek benim için büyük bir onur. Futbolculuğumda bu gururu yaşadım, şimdi teknik direktör olarak aynı başarıyı hedefliyorum” dedi.

Kadroyu oluştururken iki temel kritere odaklanacaklarını vurgulayan Hagi, “Oyuncuların uluslararası seviyede tecrübe kazanmış olması ve Avrupa düzeyindeki rekabete hazır bulunması önceliğimiz olacak. Ayrıca Romanya’nın en formda ve en kaliteli oyuncularını bir araya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hagi’nin teknik adamlık kariyeri

Futbolculuk döneminde Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerine de daha önce Romanya Milli Takımı ile başlamıştı. 2001 yılında ilk kez milli takımın başına geçen Hagi, ilerleyen yıllarda kulüp düzeyinde de görev aldı.

Hagi; Türkiye’de Galatasaray’da iki farklı dönemde teknik direktörlük yaparken, 2003’te Bursaspor’u, 2007’de ise Romanya temsilcisi FCSB’yi çalıştırmıştı. Son olarak kendi kurduğu Viitorul kulübünde görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, 2025 yılında bu görevinden ayrılmıştı.

Dünya Kupası süreci devam ediyor

Öte yandan Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım’a 1-0 mağlup olmuş ve final yolunda elenmişti. Hagi’nin göreve gelişiyle birlikte takımda yeni bir yapılanma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor.