Gürcistan’ın Batum kentinde Batum düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Özbek, koparmada 143 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti. Asıl çıkışını ise silkme müsabakasında yapan milli sporcu, 180 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 323 kiloya ulaşan Özbek, bu derecesiyle de Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Aynı sıklette yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk performansıyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye’ye bir madalya daha kazandırdı.

Şampiyonanın 60 kilo kategorisinde ise Yiğit Erdoğan dikkat çeken bir performans sergiledi. Koparmada 121 kilo, silkmede 148 kilo kaldıran Erdoğan, toplam 269 kiloya ulaşarak Avrupa Gençler rekorunu kırdı ve bronz madalya elde etti. Aynı sıklette yarışan Burak Aykun ise toplam 266 kiloluk derecesiyle mücadeleyi tamamladı.

Türk halterciler, şampiyonanın ikinci gününde elde ettikleri sonuçlarla hem madalya hem de rekor anlamında güçlü bir tablo ortaya koydu.