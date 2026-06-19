U18 Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Orhangazi Futbol Kulübü, İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü'ne penaltılarla 5-3 üstünlük sağlayarak U18 Türkiye şampiyonu oldu.

Tarihi Yedikule Hisarında milli takıma destek
Tarihi Yedikule Hisarında milli takıma destek
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U18 Türkiye Şampiyonası, yarı final ve final müsabakalarının ardından tamamlandı. 79 ilden 144 takımın katılımıyla başlayan organizasyonun final karşılaşmaları, 16-17 Haziran tarihlerinde Yozgat Şehir Stadyumu'nda oynandı. Final mücadelesinde Bursa Orhangazi Futbol Kulübü ile İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Bursa temsilcisi, rakibini penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek U18 Türkiye Şampiyonu oldu. Üçüncülük maçında ise Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Sürmenespor'u 1-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Murat Kandazoğlu, Mustafa Burak Gülpınar, Şahin Hopur, Hakan Bektaş ve Alparslan Demir tarafından takdim edildi.