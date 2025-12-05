Ahmet Çakar’a Gözaltı Kararı

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ahmet Çakar, eşi Hayriye Arzu Çakar ile birlikte gözaltı listesinde yer aldı. Çakar’ın, bazı futbolcular ve hakemlerle bağlantılı bahis oynama şüpheleri nedeniyle soruşturmanın önemli bir parçası olduğu belirtiliyor.

Çakar’ın isminin dosyada geçmesi spor kamuoyunda geniş tartışma yaratırken, soruşturmanın kapsamının giderek büyüdüğü ifade ediliyor.

Soruşturma TFF Başkanının Açıklaması Üzerine Başlamıştı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 27 Ekim 2025’te yaptığı “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki açıklamalarının ihbar kabul edilmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gözaltı Listesinde Eski Başkanlar, Hakemler ve Futbolcular da Var

Ahmet Çakar’ın yanı sıra gözaltı kararı verilen diğer bazı önemli isimler ise şöyle:

Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

Zorbay Küçük – Hakem

Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

Emrah Çelik – Antalyaspor eski yöneticisi

Ümraniyespor–Giresunspor ve Nazillispor–Ankaraspor maçları kapsamında isimleri dosyada geçen çeşitli yöneticiler

Çok sayıda futbolcu, aralarında: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Faruk Can Genç ve birçok başka isim

Soruşturmanın, bahis oynama iddiasının yanı sıra bazı müsabakalarda manipülasyon şüphesi üzerinde de yoğunlaştığı belirtiliyor.

Soruşturma Derinleşiyor

Savcılık birimlerinin kapsamlı dijital incelemeler, hesap hareketleri ve iletişim tespitleri üzerinde çalışmaya devam ettiği, gözaltına alınan ve ifade işlemleri süren isimlerle birlikte listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.

İddialar spor dünyasında büyük bir sarsıntı yaratırken, süreçle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.