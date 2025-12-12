Sahte TOKİ Sitesiyle Vatandaşları Kandırdı

Bursa’da hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi E.A., kurduğu sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden onlarca vatandaşı dolandırdı. Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sahte siteden başvuru yaptıktan sonra paralarının boşa gittiğini anladı.

Başvurularının geçersiz olduğunu fark eden vatandaşların sitede yer alan numarayı aramasıyla dolandırıcılık ikinci aşamaya taşındı.

“Başvurunuz askıya alındı” yalanıyla ikinci kez para aldı

Şüpheli genç kadın, mağdurlara bu kez “Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek ikinci kez para talep etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar tekrar aradığında ise E.A.’nın alaycı sözleriyle karşılaştı.

Genç kadının mağdurlara:

“Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim.”

diyerek telefonu kapattığı tespit edildi.

Siber polis 10 gün boyunca iz sürdü

Artan şikâyetler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin mağdurlara Telegram üzerinden gönderdiği linklerle ulaştığını belirledi.

Ekipler, 10 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düzenleyerek E.A.’yı gözaltına aldı.

“Onlar ev almak için başvuruyor, biz onların parasıyla alacağız”

Şüphelinin bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada kurduğu sözler şaşkınlık yarattı:

“Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız.”

Bu konuşma dosyaya delil olarak eklendi.

Tutuklandı, bağlantıları araştırılıyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında E.A.’nın bağlantılı olduğu kişilerin de mercek altına alındığı öğrenildi.

53 resmi mağdur, başvurmayanlar da çağrıldı

Şu ana kadar 53 kişinin resmi başvuru yaptığı belirtilirken, henüz şikâyette bulunmamış diğer mağdurların da siber polise müracaat etmeleri istendi.