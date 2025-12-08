Kararda, otel yönetiminin yangın güvenliği eksikliklerini bilerek gidermediği, ‘olursa olsun’ kastıyla hareket ettiği ve kritik “altın zaman”ın misafirlerin kurtarılması için kullanılmadığı vurgulandı.

Dünyanın En Büyük 6. Otel Yangınında Çarpıcı Tespitler

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 406 sayfalık gerekçeli kararında, Grand Kartal Otel yangınının dünya çapında ölü sayısı bakımından 6. büyük otel faciası olduğu hatırlatıldı. Mahkeme, yangın güvenliği sistemlerine dair ağır eksikliklerin yıllardır bilindiğini ancak giderilmediğini belirtti.

Kararda, sanıkların yangına ilişkin muhtemel sonucu “olursa olsun” düşüncesiyle göze aldıkları ve bu nedenle fiilin olası kast kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

“Misafirlere Haber Vermeyin” Talimatı Facianın Boyutunu Büyüttü

Gerekçeli kararda en dikkat çekici unsurlardan biri, otel yönetiminin personeline verdiği talimat oldu:

“Misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın, yangını söndürün.”

Mahkeme, bu talimatın yangının ilk anlarında misafirlerin tahliye edilmesini geciktirdiğini, felaketin büyümesine doğrudan etkide bulunduğunu belirtti.

Hayati Sistemler Çalışmıyordu

Kararda yer alan eksikliklerden bazıları şöyle sıralandı:

Sprinkler sistemi yoktu

Yangın alarmı ve algılama sistemi çalışmıyordu

Duman tahliye sistemi ve yangın kapıları mevzuata aykırıydı

Tahliye çıkışları, acil yönlendirme ve aydınlatmalar yetersizdi

Elektrik tesisatı ve paratoner koruması sorunluydu

Personel yangın eğitimi almamıştı

İş güvenliği uzmanı bulundurulmamıştı

Tüm bu eksikliklerin bilinmesine rağmen giderilmediği, hatta bazı denetim raporlarının “iptal ettirilmeye” çalışıldığı da tespit edildi.

Yönetim Yangını İlk Öğrenenler Arasındaydı

Mahkeme, otelin yıllardır aynı aile tarafından yönetildiğini ve sanıkların sektör deneyimi nedeniyle riskleri tamamen öngörebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Sanıklardan bazılarının yangını fark eder etmez kendi odalarından çıkıp misafirleri uyarmadan otelden ayrıldığı, kamera ve HTS kayıtlarıyla doğrulandı.

Bu savunmalar kapsamında “bilmiyorduk” iddiaları inandırıcı bulunmadı.

Sanıklara Verilen Cezalar

31 Ekim’de sonuçlanan davada mahkeme, aralarında otel sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 11 sanığa:

34 çocuk için 34’er kez müebbet hapis ,

44 yetişkin için 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis

cezası vermişti.

Diğer sanıklar hakkında verilen cezalar ise şöyle:

Cemal Özer ve Mehmet Salun: 22 yıl 3 ay

LPG bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İSG Uzmanı Kübra Demir: 21 yıl 4 ay 15 gün

10 farklı görevli ve kamu personeli: 21 yıl

Teknik personel Bayram Ütkü: 18 yıl

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin: 12 yıl

Üç sanık beraat ederken, bazı sanıklar hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları uygulanmıştı.

Mahkeme: “İhmaller Zinciri Felaketi Kaçınılmaz Hale Getirdi”

Gerekçeli kararın sonunda, olayın “yangının sonuçlarının ağırlaşmasına neden olan ihmaller zinciri” sonucunda meydana geldiği ve sanıkların eylemlerinin toplu ölüme yol açtığı vurgulandı.