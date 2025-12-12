Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, SİBER ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmada, kripto para üretimi yapılan gizli bir tesis tespit edildi. Ahır olarak kamufle edilen yapıya yapılan baskında faturasız 281 mining cihazı, 1 elektrik trafosu ve 1 kesici cihaz bulundu.

Ele geçirilen cihazların toplam değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu ifade edilirken, şüphelilerin kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yaptığı değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.