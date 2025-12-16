Bugün yürürlüğe giren 2,02 TL’lik indirimin ardından, benzinin litre fiyatına yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanacak.

Haftalık İndirim Oranı Yüzde 5,5’i Aştı

Son indirimle birlikte benzin fiyatlarında bu hafta toplam düşüş oranı yüzde 5,5’in üzerine çıkmış olacak. Yeni fiyat düzenlemesi sonrası benzin litre fiyatları büyükşehirlerde şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul: 51,72 TL

Ankara: 52,57 TL

İzmir: 52,91 TL

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel gerilemenin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,55 TL

Motorin: 53,15 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,38 TL

Motorin: 52,98 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 53,40 TL

Motorin: 54,17 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 53,74 TL

Motorin: 54,51 TL

LPG: 28,33 TL

Petrol Fiyatları 7 Ayın En Düşük Seviyesinde

Akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin temel nedeni ise petrol piyasalarındaki sert düşüş. Brent petrol, mayıs ayından bu yana ilk kez 60 doların altına gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrol: %1’i aşan düşüşle 59,91 dolar

Batı Teksas (WTI): %1,11 kayıpla 56,19 dolar

OPEC+ ülkeleri ve ABD’den gelen artan üretim, buna karşılık küresel talep artışının sınırlı kalması, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu arz fazlası beklentisi, 2025 yılı boyunca petrol fiyatlarında düşüş eğilimini sürdürebilir.

Yeni İndirimler Gündemde Olabilir

Petrol fiyatlarının mevcut seyrini koruması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Sürücüler ise gözünü bir sonraki fiyat güncellemesine çevirmiş durumda.