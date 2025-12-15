Her iki şirket de Avrupa’da en yüksek güvenlik, güvenilirlik ve siber güvenlik standartlarına bağlılıklarını paylaşıyor. Bu kapsamda test çalışmalarının 2026 itibarıyla Avrupa ülkelerinde başlatılması planlanıyor.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, Avrupa’nın lider mobilite platformu Bolt ile Avrupa genelinde ticari operasyonlarda kullanılmak üzere Seviye 4 (sürücüsüz) otonom araçların geliştirilmesi ve devreye alınmasını birlikte araştırmak amacıyla bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Bu iş birliği, özellikle eK0 orta boy van ve STLA Small platformları olmak üzere Stellantis’in AV-Ready Platforms™ teknolojisini Bolt’un geniş mobilite ağıyla bir araya getirecek. Bolt, hâlihazırda 23 AB üyesi ülke dahil olmak üzere 50’den fazla ülkede yolcu taşıma hizmeti sunuyor ve tamamen otonom, sürücüsüz yolculuk deneyimi sağlayacak bu araçları paylaşımlı mobilite platformuna entegre etmeyi hedefliyor.

İlk üretim hedefi 2029!

Esneklik ve ölçeklenebilirlik odağıyla tasarlanan Stellantis AV-Ready Platforms™ teknolojisi, gelişmiş sensör paketleri, yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı ve sistem yedeklilikleriyle donatılmış durumda. Bu yapısı sayesinde en yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarını karşılarken, hizmet operatörleri için toplam sahip olma maliyetini optimize ediyor ve sektördeki en rekabetçi çözümlerden biri haline geliyor. Şirketler, 2026 itibarıyla Avrupa ülkelerinde test araçlarını devreye alarak deneme çalışmalarına başlamayı planlıyor. Odak noktası, Avrupa’nın en yüksek güvenlik ve performans standartlarını karşılayan bir hizmet altyapısı oluşturmak olacak. Yaygınlaştırma süreci; prototiplerden pilot filolara ve ardından kademeli endüstriyel ölçek büyütmeye kadar aşamalı bir yaklaşım izleyecek. İlk üretim hedefi ise 2029 olarak belirlendi. Her iki şirket de, geçerli güvenlik, veri koruma ve siber güvenlik standartlarıyla tam uyum içinde; test, sertifikasyon ve ölçeklenebilir yaygınlaştırma süreçlerine yönelik sorumlu bir yaklaşımı desteklemek amacıyla Avrupa düzenleyici kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışacak. Stellantis için bu iş birliği, Avrupa’daki hızla büyüyen iş ortağı ekosistemini genişletirken, güvenli ve güvenilir Seviye 4 sürücüsüz araçların ölçekli devreye alınması için tasarlanan AV-Ready Platforms™ teknolojisini kullanarak küresel sürücüsüz mobilite stratejisini ileriye taşıyor. Bolt için ise bu ortaklık, 2035 yılına kadar paylaşımlı mobilite platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma hedefi doğrultusunda atılmış bir sonraki stratejik adımı temsil ediyor.

Hedefimiz sürücüsüz mobiliteyi günlük hayatın parçası yapmak!

Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “AV-Ready Platforms™ teknolojimiz, maksimum esneklik sağlamak üzere tasarlandı; böylece Avrupa’daki müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi sunabiliyoruz. Otonom filolar, paylaşımlı ve optimize edilmiş mobiliteyi mümkün kılarak karbon ayak izinin azaltılmasına, trafik sıkışıklığının ve emisyonların düşürülmesine de katkıda bulunabilir. Bolt ile kurduğumuz bu ortaklık, mühendislik uzmanlığımızı onların operasyonel erişimiyle birleştirerek bu vizyonu gerçeğe daha da yakınlaştırmayı ve sürücüsüz mobiliteyi Avrupa’da günlük hayatın güven duyulan bir parçası haline getirmeyi hedefliyor” dedi. Bu iş birliğinin, Avrupa’da faaliyet göstermenin dinamiklerini çok iyi anlayan iki şirketi bir araya getirdiğini ifade eden Bolt’un Kurucusu ve CEO’su Markus Villig ise, “Stellantis’in AV-Ready Platforms™ teknolojisi ile operasyonel uzmanlığımızı birleştirerek, Avrupa’nın ihtiyaçlarına uygun, Avrupa standartlarıyla uyumlu ve milyonlarca kişinin kullanabileceği en iyi otonom araç çözümünü oluşturmayı planlıyoruz. Bu ortaklık, 2035 yılına kadar Bolt platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir sonraki adımdır” diye konuştu.