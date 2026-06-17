Fuar boyunca ziyaretçileriyle buluşturacağı 12 metrelik yüzde 100 elektrikli otobüsüyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunu ve ileri mühendislik kabiliyetlerini sergileyecek olan Bozankaya, sıfır emisyonlu ulaşım çözümlerinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Sürdürülebilir Ulaşımın Güçlü Temsilcisi

Gelişmiş teknolojik altyapısı, yüksek yolcu kapasitesi ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan Bozankaya’nın elektrikli otobüsleri, şehir içi toplu ulaşım ihtiyaçlarına yönelik verimli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Yüzde 100 elektrikli altyapısı sayesinde sıfır emisyonlu ulaşım imkanı sunan otobüsler, tek şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunarak şehir içi ulaşımda yüksek operasyonel verimlilik sağlıyor. Düşük işletme maliyetleri ve yüksek enerji verimliliğiyle dikkat çeken araçlar, sürdürülebilir ulaşımın güçlü temsilcileri arasında yer alıyor.

Bozankaya, Ankara’daki üretim tesislerinde geliştirdiği elektrikli otobüs, tramvay ve troleybüs projeleriyle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki birçok şehirde de sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyor. Bugün 9 farklı ülkede, 20’den fazla şehirde Bozankaya araçları aktif olarak hizmet veriyor. Şirket, yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla toplu ulaşım sektöründe küresel ölçekte rekabet gücünü artırıyor.

Bozankaya, elektrikli toplu ulaşım araçlarında sunduğu esnek mühendislik yaklaşımıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştiriyor. Şirket, araçlarında LFP (Lityum Demir Fosfat), LTO (Lityum Titanade Oxide), NMC (Nikel Manganez Kobalt) ve yeni nesil batarya teknolojileri dahil olmak üzere farklı batarya kimyalarını kullanabilme ve entegre edebilme yetkinliğine sahip bulunuyor. Bu sayede şehirlerin menzil, şarj altyapısı, iklim koşulları ve işletme gereksinimlerine göre en uygun enerji depolama çözümü sunularak maksimum verimlilik elde ediliyor.

Busworld Fuarı’na dair değerlendirmede bulunan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah dal,

“Busworld Türkiye, toplu ulaşım sektörünün geleceğine yön veren paydaşları bir araya getiren önemli bir platform. Bu organizasyonda yer almak, hem sektör temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmak hem de sürdürülebilir mobilite vizyonumuzu paylaşmak açısından bizim için büyük değer taşıyor. Bozankaya olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle şehirlerin daha yaşanabilir ve çevreci bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyoruz. Fuarda tanıttığımız yeni nesil elektrikli otobüsümüzün; teknolojik altyapısı, enerji tasarrufuna katkısı ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan özellikleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekeceğine inanıyoruz.” dedi

Emrah Dal: “Her Şehrin Altyapısına Uygun Araçlar Geliştiriyoruz”

Farklı şehirlerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirebilmelerinin arkasında güçlü mühendislik altyapıları ve Ar-Ge yetkinliklerinin bulunduğunu vurgulayan Dal,

“Sürdürülebilir ulaşım teknolojilerinde yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güçlü bir marka olarak yer alıyoruz. Geliştirdiğimiz araçlarla kentlerin çevresel yükünü azaltırken, aynı zamanda işletmelere ekonomik ve verimli ulaşım alternatifleri sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bozankaya Troleybüsleri Avrupa Şehirlerinde Hizmete Başladı

2026 yılının ilk yarısında tamamlanan troleybüs projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emrah Dal,

“Romanya’nın Timișoara şehri için ürettiğimiz 8 adet 12 metrelik ve 25 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 33 troleybüsün teslimatını yılın ilk yarısında başarıyla tamamladık. Aynı dönemde, Çekya’nın başkenti Prag için ürettiğimiz 30 adet 12 metrelik troleybüsü de Mayıs ayında teslim ederek projeyi sonuçlandırdık.

Bu projeler sayesinde Bozankaya imzalı troleybüsler Avrupa’nın farklı kentlerinde aktif olarak hizmet vermeye başladı. Çevre dostu ve yüksek teknolojili ulaşım çözümlerimizle Avrupa pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Romanya ve Çekya’da hayata geçirilen bu projeler, sahip olduğumuz mühendislik birikiminin, üretim kalitesinin ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün somut bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki süreçte de başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalarda yenilikçi ulaşım teknolojilerimizle büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ar-Ge Projeleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Bozankaya’nın yalnızca araç üreticisi değil, aynı zamanda ulaşım teknolojileri geliştiren bir mühendislik şirketi olduğuna dikkat çeken Dal, “Avrupa Birliği Horizon Europe programı kapsamında yer aldığımız 5 farklı Ar-Ge projesiyle özellikle batarya teknolojileri alanında geleceğin mobilite çözümlerine katkı sunuyoruz. Bu çalışmalar sayesinde enerji verimliliği, menzil optimizasyonu ve sürdürülebilir ulaşım teknolojileri konusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz.” dedi.