Borusan Grup şirketi ve Türkiye’nin önde gelen liman işletmecilerinden Borusan Port, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumları belgelendiren İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı alarak sektöründe bir ilke imza attı.

Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek iş birliğiyle yapılan bağımsız denetimler sonucunda verilen İş’te Eşit Kadın Sertifikası, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında öncü olan kurumları sertifikalandırıyor. Sertifikaya hak kazanmak için kurumların; Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki gibi başlıklar altında belirlenen kriterleri yerine getirmesi bekleniyor.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası ile sektörlerine öncülük etmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Borusan Port İnsan Kaynakları, İSG ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Sinan Şener, şu ifadeleri kullandı: “Borusan Grubu olarak, daha iyi bir dünya inşa etme hedefimiz doğrultusunda; iklim, insan ve inovasyon odaklarında şekillenen sürdürülebilirlik yaklaşımımızla hareket ediyoruz. ‘İnsan’ odağımız, yalnızca çalışma arkadaşlarımız için değil, sektör ve toplum için de kalıcı değer yaratmayı amaçlıyor. Hem Borusan Port için hem de sektörümüz için bir ilk olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızın güçlü bir teyidi. Bizim için çok kıymetli olan bu sertifika, eşit çalışma ortamları yaratma hedefimizde bize motivasyon veriyor. Bundan sonra da toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, herkes için kapsayıcı bir iş ortamı yaratmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Borusan Port, bu sertifikayla birlikte, liman işletmeciliğinde kapsayıcı bir çalışma kültürünün mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Böylece hem sektörde hem de toplumda farkındalık yaratmayı, eşitlikçi yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.