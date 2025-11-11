Güne sınırlı artışla başlayan BIST 100 endeksi, 10.810 puan seviyesinden işlem görmeye başladı. Gün ortasında açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine piyasada sınırlı tepki verilirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında kapatma davası talebinin Yargıtay’a bildirilmesiyle endekste sert düşüşler görüldü.

Endeks, haberin ardından 10.373 puana kadar gerilerken, saat 15.56 itibarıyla kayıplarını toparlayarak 10.633 puanda dengelendi. Bankacılık endeksinde düşüş ise ilk tepki olarak yüzde 5’e yaklaşmıştı.

İddianameye Piyasadan Tepki Sınırlı Kaldı

19 Mart’ta gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ile 402 şüpheliyi kapsayan 3.900 sayfalık İBB iddianamesi, saat 14.30 civarında açıklandı. Borsa, iddianameye anlamlı bir tepki vermedi; BIST 100 endeksi, 14.30’da 10.780, 15.00’da ise 10.755 seviyelerinde seyretti.

Karşılaştırma için hatırlatmak gerekirse, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ilk üç günde endeks yüzde 19,4 oranında değer kaybı yaşamıştı.

CHP’ye Kapatma Talebi Düşüşü Hızlandırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP hakkında Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca Yargıtay’a bildirimde bulunması, piyasada sert satışları tetikledi. İlk tepkiyle endeks yüzde 3’ü aşan bir düşüş yaşarken, bankacılık sektöründe kayıp yüzde 5’e yaklaştı.

Başsavcılık, daha sonra yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır. Bildirim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar vasfındadır” ifadelerini kullandı.

Küresel Piyasalar ve Risk İştahı

ABD Senatosu’nun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Avrupa borsalarına paralel olarak Borsa İstanbul’da da alış ağırlıklı bir seyir izlendi.