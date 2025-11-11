İBB İddianamesi ve CHP İddiaları

19 Mart 2025’te başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunun ardından 237 gün süren soruşturma tamamlanmış ve iddianame hazırlandı. İddianamede, ‘1 numaralı şüpheli’ olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bununla birlikte, bazı basın organlarında CHP hakkında kapatma davası açıldığı yönünde haberler yer aldı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitler, partinin seçim çalışmaları sırasında kamu kaynaklarının suistimal edildiğini, suç gelirlerinin parti tüzel kişiliğine kazandırıldığını ve seçmen verilerinin hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ediyordu.

Başsavcılığın Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, CHP hakkında kapatma davası açıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır.”

“İddianamede de açıkça belirtildiği gibi, Siyasi Partiler Kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur.”

“Bildirim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar vasfındadır.”

Başsavcılık, yapılan bildirimlerin hukuki sürecin bir parçası olduğunu ve mevcut iddiaların doğrudan bir kapatma talebi niteliği taşımadığını vurguladı.

Kamuoyu ve Hukuki Süreç

Siyasi partiler hakkında yapılan bildirimler, Türkiye’de demokratik denetim mekanizmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, ihbar niteliğindeki bu tür bildirimlerin doğrudan dava açılması anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

CHP ve yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Hukuki süreç ilerledikçe kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılması bekleniyor.