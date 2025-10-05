Genel kurulları tarafından kar payı dağıtımı onaylanan 15 şirketin temettü takvimi netleşti. Temettü yatırımcılığını tercih edenler için Ekim ayı, önemli fırsatlar barındırıyor.
İşte Ekim ayında temettü dağıtacak şirketler, ödeme takvimleri ve ödenecek net temettü tutarları:
8-10 Ekim Arası Temettü Dağıtımı
-
ENKA İnşaat (ENKAI):
Yatırımcısına net 0,7083 TL kar payı avansı verecek.
Hak kullanım tarihi: 8 Ekim
Ödeme: 10 Ekim
13-17 Ekim Arası Temettü Dağıtımı
-
Batı Ege GYO (BEGYO):
Toplam net 0,0858 TL temettünün ilk taksiti ödeniyor.
Hak kullanım: 13 Ekim | Ödeme: 15 Ekim
-
LDR Turizm (LIDER):
5 taksitlik ödemenin 4. taksiti olan net 0,1212 TL dağıtılacak.
Hak kullanım: 13 Ekim | Ödeme: 15 Ekim
-
Avrupakent GYO (AVPGY):
3. taksit olarak net 1,9375 TL ödenecek.
Hak kullanım: 14 Ekim | Ödeme: 16 Ekim
-
E-bebek Mağazacılık (EBEBK):
2 taksitlik toplam temettünün ilk kısmı olan net 0,425 TL hesaplara geçecek.
Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim
-
Göknur Gıda (GOKNR):
Net 0,3036 TL temettü ödemesi yapılacak.
Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim
-
Platform Turizm (PLTUR):
2 taksitlik ödemenin ilki olan net 0,3229 TL dağıtılacak.
Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim
22-24 Ekim Arası Temettü Dağıtımı
-
Altınkılıç Gıda (ALKLC):
4 taksitlik temettünün 3. taksiti olan net 0,0069 TL ödenecek.
Hak kullanım: 22 Ekim | Ödeme: 24 Ekim
-
Mistral GYO (MSGYO):
Yatırımcısına net 0,1473 TL temettü verecek.
Hak kullanım: 22 Ekim | Ödeme: 24 Ekim
27-31 Ekim Arası Temettü Dağıtımı
-
Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR):
3 taksitlik toplam ödemenin 2. taksiti olan net 0,0714 TL ödenecek.
Hak kullanım: 27 Ekim | Ödeme: 31 Ekim
-
Osmanlı Yatırım (OMD/OSMEN):
Son taksit olan net 0,0500 TL yatırımcının hesabına geçecek.
Hak kullanım: 27 Ekim | Ödeme: 31 Ekim
Ay Sonu ve Kasım Başında Ödeme Yapacak Şirketler
-
Desa Deri (DESA):
2. taksit olarak net 0,0714 TL dağıtılacak.
Hak kullanım: 30 Ekim | Ödeme: 3 Kasım
-
Oyak Çimento (OYAKC):
Yatırımcısına net 0,85 TL temettü ödemesi yapacak.
Hak kullanım: 30 Ekim | Ödeme: 3 Kasım
-
Gündoğdu Gıda (GUNDG):
3 taksitlik ödemenin 2. taksiti olan net 0,0436 TL ödenecek.
Hak kullanım: 31 Ekim | Ödeme: 4 Kasım
-
Sanifoam Endüstri (SANFM):
2. taksit olarak net 0,0170 TL temettü yatırımcılara ulaşacak.
Hak kullanım: 31 Ekim | Ödeme: 4 Kasım
Temettü Stratejisi ile Uzun Vadeli Kazanç Mümkün
Ekim ayı boyunca temettü dağıtacak bu şirketler, uzun vadeli yatırım stratejilerini benimseyen bireysel yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. Temettü gelirleri, pasif gelir sağlamak isteyen yatırımcılar açısından cazip bir seçenek olmaya devam ederken, şirketlerin düzenli ödeme yapma alışkanlığı da yatırımcı güvenini artırıyor.