Genel kurulları tarafından kar payı dağıtımı onaylanan 15 şirketin temettü takvimi netleşti. Temettü yatırımcılığını tercih edenler için Ekim ayı, önemli fırsatlar barındırıyor.

İşte Ekim ayında temettü dağıtacak şirketler, ödeme takvimleri ve ödenecek net temettü tutarları:

8-10 Ekim Arası Temettü Dağıtımı

ENKA İnşaat (ENKAI):

Yatırımcısına net 0,7083 TL kar payı avansı verecek.

Hak kullanım tarihi: 8 Ekim

Ödeme: 10 Ekim

13-17 Ekim Arası Temettü Dağıtımı

Batı Ege GYO (BEGYO):

Toplam net 0,0858 TL temettünün ilk taksiti ödeniyor.

Hak kullanım: 13 Ekim | Ödeme: 15 Ekim

LDR Turizm (LIDER):

5 taksitlik ödemenin 4. taksiti olan net 0,1212 TL dağıtılacak.

Hak kullanım: 13 Ekim | Ödeme: 15 Ekim

Avrupakent GYO (AVPGY):

3. taksit olarak net 1,9375 TL ödenecek.

Hak kullanım: 14 Ekim | Ödeme: 16 Ekim

E-bebek Mağazacılık (EBEBK):

2 taksitlik toplam temettünün ilk kısmı olan net 0,425 TL hesaplara geçecek.

Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim

Göknur Gıda (GOKNR):

Net 0,3036 TL temettü ödemesi yapılacak.

Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim

Platform Turizm (PLTUR):

2 taksitlik ödemenin ilki olan net 0,3229 TL dağıtılacak.

2 taksitlik ödemenin ilki olan net 0,3229 TL dağıtılacak.

Hak kullanım: 15 Ekim | Ödeme: 17 Ekim

22-24 Ekim Arası Temettü Dağıtımı

Altınkılıç Gıda (ALKLC):

4 taksitlik temettünün 3. taksiti olan net 0,0069 TL ödenecek.

Hak kullanım: 22 Ekim | Ödeme: 24 Ekim

Mistral GYO (MSGYO):

Yatırımcısına net 0,1473 TL temettü verecek.

Hak kullanım: 22 Ekim | Ödeme: 24 Ekim

27-31 Ekim Arası Temettü Dağıtımı

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR):

3 taksitlik toplam ödemenin 2. taksiti olan net 0,0714 TL ödenecek.

Hak kullanım: 27 Ekim | Ödeme: 31 Ekim

Osmanlı Yatırım (OMD/OSMEN):

Son taksit olan net 0,0500 TL yatırımcının hesabına geçecek.

Hak kullanım: 27 Ekim | Ödeme: 31 Ekim

Ay Sonu ve Kasım Başında Ödeme Yapacak Şirketler

Desa Deri (DESA):

2. taksit olarak net 0,0714 TL dağıtılacak.

Hak kullanım: 30 Ekim | Ödeme: 3 Kasım

Oyak Çimento (OYAKC):

Yatırımcısına net 0,85 TL temettü ödemesi yapacak.

Hak kullanım: 30 Ekim | Ödeme: 3 Kasım

Gündoğdu Gıda (GUNDG):

3 taksitlik ödemenin 2. taksiti olan net 0,0436 TL ödenecek.

Hak kullanım: 31 Ekim | Ödeme: 4 Kasım

Sanifoam Endüstri (SANFM):

2. taksit olarak net 0,0170 TL temettü yatırımcılara ulaşacak.

Hak kullanım: 31 Ekim | Ödeme: 4 Kasım

Temettü Stratejisi ile Uzun Vadeli Kazanç Mümkün

Ekim ayı boyunca temettü dağıtacak bu şirketler, uzun vadeli yatırım stratejilerini benimseyen bireysel yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. Temettü gelirleri, pasif gelir sağlamak isteyen yatırımcılar açısından cazip bir seçenek olmaya devam ederken, şirketlerin düzenli ödeme yapma alışkanlığı da yatırımcı güvenini artırıyor.