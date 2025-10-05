Yeni düzenlemeyle birlikte, nafaka alıyor olması nedeniyle bugüne dek 65 yaş aylığından faydalanamayan vatandaşlar da artık bu destekten yararlanabilecek. Böylece, ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin sosyal yardımlara erişiminin önü açılıyor.

Mevcut uygulamada engel teşkil ediyordu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla bağlanan 65 yaş aylığı, mevcut mevzuata göre “nafaka bağlanmış” veya “nafaka bağlanması mümkün” kişiler için erişilemez durumdaydı. Ancak bu kriter, gerçekte ihtiyaç sahibi olan pek çok bireyin yardım hakkından mahrum kalmasına yol açıyordu.

Türkiye genelinde, yalnızca nafaka durumu nedeniyle 65 yaş aylığı başvurusu reddedilen kişi sayısı 2022 yılında 8.356, 2023’te 6.654 ve 2024’te ise 8.250 olarak kaydedildi. Yeni düzenleme, bu uygulamayı değiştirerek yardım sürecini daha kapsayıcı ve adil hale getirmeyi hedefliyor.

Amaç: Daha objektif kriterler ve daha fazla erişim

Düzenlemenin gerekçesinde, nafaka alıyor olmanın her zaman bireyin geçimini sağladığı anlamına gelmediği vurgulanıyor. Bu doğrultuda, yardım kriterlerinin daha objektif hale getirilerek, gerçekten muhtaç durumda olan bireylerin desteklere ulaşmasının kolaylaştırılması planlanıyor.

Hayat kalitesi artacak

Özellikle sabit gelirli, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen düzenleme; toplumsal refahın artırılması ve sosyal adaletin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aylık 5.389 TL destek sağlanıyor

Halen yürürlükte olan sisteme göre 65 yaş aylığı, üç ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeniyor. 2024 Eylül ayında yapılan son ödeme kapsamında yaklaşık 4 milyar TL, yaşlı vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla 65 yaş aylığından yararlanan kişi sayısı 805 bine ulaştı.

2025’in ilk yarısında 37,6 milyar TL aktarıldı

Bakanlığın 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre ise yılın ilk altı ayında engelli ve yaşlı aylıkları kapsamında toplam 37 milyar 647 milyon liralık kaynak vatandaşlara ulaştırıldı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu destekten faydalanan kişi sayısında önemli bir artış bekleniyor.