THY’nin operasyonlarının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdüğünü vurgulayan Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiştir. Talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra uçaklarımız yeniden servise dönecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir. EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin yönergelerini yakından takip ediyor, gerekli yazılım güncellemeleri için Airbus ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği, şirketimizin her zaman birinci önceliğidir.”

Airbus tarafından yayınlanan AOT’nin dünya genelindeki tüm A320 filosunu kapsaması nedeniyle birçok havayolunun benzer kontroller yaptığı öğrenildi. THY, sürecin kısa sürede tamamlanacağını ve uçakların yeniden uçuşlara döneceğini bildirdi.

Bu gelişme, “THY A320 seferden çekildi mi?”, “Airbus A320 uyarısı nedir?”, “THY uçak güvenliği son durum” gibi soruların gündeme gelmesine neden olurken, şirket yolculara operasyonların normal şekilde sürdüğü mesajını verdi.