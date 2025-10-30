ADESE

Tera Portföy tarafından 333.835.057 adet alım ve 229.563.802 adet satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda Tera Portföy’ün ADESE sermayesindeki payı %11,20’ye yükseldi.

AHGAZ

Şirket tarafından gerçekleştirilen pay geri alım programı kapsamında 29.416 adet hisse, 27,92 – 27,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

INFO – HDFGS

Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS) tarafından 4,30 TL fiyattan 400.000 adet INFO payı satıldı. Satışın ardından HDFGS’nin INFO’daki pay oranı %0,21’e geriledi.

MARTI

Pardus Portföy tarafından 9.441.206 adet alım ve 8.970.545 adet satış işlemi yapılırken, şirketin toplam sermaye içindeki payı %10,53’e yükseldi.

RODRG

Enver Küçükdoğan, 22,00 – 22,16 TL fiyat aralığından 9.722 adet RODRG payı sattı. Bu işlemin ardından şirket sermayesindeki payı %0,17’ye geriledi.

YBTAS

Votorantim Çimento tarafından 21,14 TL fiyattan 23.500 adet YBTAS payı satışı gerçekleştirildi. Şirketin sermayedeki payı bu satış sonrasında %81,07’ye düştü.

Borsa İstanbul’da İşlem Hacmi ve Yatırımcı Hareketliliği Artıyor

Son dönemde Borsa İstanbul’da hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların işlem hacminde artış gözleniyor. Şirketlerin pay geri alım programları ve yatırım fonlarının portföy hareketleri, piyasadaki likiditeyi destekler nitelikte ilerliyor.