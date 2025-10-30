Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı’nda yaptığı konuşmada, "Millet ve devlet hafızasında müstesna bir yer tutan bu önemli günde sizlerle bir arada olmaktan, sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımıza, Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarla birlikte tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ettiğini belirterek, "Cumhuriyet’imizin 102’nci yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’yi yöneterek Kuvayı Milliye ruhunu Cumhuriyet’le taçlandıran Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Onca yokluk içinde cepheden cepheye koşan İstiklal Harbimizin tüm şehit ve gazilerini kemal-i edeple anıyorum. Anadolu’daki ilk akınlarımızdan İstanbul’un Fethine, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 15 Temmuz Destanı’na, bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ve gazilerimize de Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Biz, binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız" diyen Erdoğan, Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu en son Millî Mücadele’de gördük. ’Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz’ diyen Sütçü İmam’ın"Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk’e ısındı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz." diyen Antepli Şahin Bey’inİşgalcilerin İzmir’e çıktığı gün, Denizli’deki Ulu Camii önünde halka hitap ederek "İstiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız." diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi’ninVe kanlarıyla, canlarıyla destan yazan daha nice kahramanın omuzlarında yükselen Milli Mücadele; muazzez ve muazzam bir direnişin nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu’da verdiği hutbede milli şuuru şu sözlerle uyandırdığını belirterek, "Boynunu uzat, kafanı devir, diyorlar. Mademki teklif bu kadar ağırdır, artık bunu hiç kimse kabul edemez.İster istemez dişiyle, tırnağıyla uğraşır, çabalar. Nefsini imkânın son derecesine kadar müdafaaya bakar. Ey cemaat-i Müslimin İşte bugün bizden istedikleri ne filan vilayet, ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, dinimizdir, imanımızdır.Yeisi, meskeneti, ihtiras ve tefrikayı büsbütün atalım. Azme, mücahedeye, vahdete sarılalım. Cenab-ı Kibriya, hak yolunda meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir.Ya İlahi, bize tevfîkini gönderDoğru yol hangisidir, millete göster. İşte bu dirayetle, bu azim ve cesaretle; cephede yiğit askerlerimiz, cephe gerisinde fedakâr analarımız, Hilal-i Ahmer’imiz, gencinden yaşlısına aziz milletimizin her bir ferdi istiklal sancağını gururla taşımışlardır. Vatanın namusunu korumak, yurdun harim-i ismetine zillet çizmelerini bastırmamak için tek vücut olmuş, hep birlikte zafere yürümüşlerdir. İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler, tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumunu müjdelemiştir" dedi

"Türkiye’yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda, son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir"

Türkiye Cumhuriyeti’nin, devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğinin en son halkası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyetin, mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti; cumhurla ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu, tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da, bir şekilde bu engelleri aşarak, bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadelede, aynı azim ve kararlılıkla halen devam etmektedir. Türkiye’yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda, son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. İnşallah bu irademiz sapasağlam ayakta olduğu sürece, bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe, Türkiye’nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletçe, insanlığa örnek olan çok özel bir vasfa sahip olunduğunu belirterek, "Biz, geçmişiyle yaşayan, maziden aldığı mirası daha da zenginleştirip atiye taşıyan, ecdadın emanetine gözü gibi bakan vefakâr bir milletiz.Biz vatanımızı, yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil, aynı zamanda , Rabbimizin de emaneti olarak görüyoruz. İşte tam da bu yüzden, devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz.Allah’a şükür, bugün, 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız" değerlendirmesini yaptı.

Savunma sanayiinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içinde olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti, salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan Slogan Cumhuriyetçilerine " aldırmadan; Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz. Sadece ülkemize değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek; dostlarımıza rahat bir nefes aldıracak Türkiye Yüzyılı’nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz" dedi.

"250 adet Altay Tankını, ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz"

Dün Kahramankazan’da Türk Savunma Sanayii adına kıvanç duyulacak modern bir tesisin açılışını yaptıklarını ana muharebe tankı ALTAY’ın Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, gelecek 6 yıl içerisinde, toplam 250 adet Altay Tankını, Türk ordusunun emrine vermeyi hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı’nda kağnıyla mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle, artık kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Daha 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke; gayretlerimiz neticesinde, hamdolsun, bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Siyasi istikrar ve güven ortamı sağlandığında, direksiyon da emin ve ehil ellerde olduğunda, Türkiye’nin neleri başarabildiğini dost-düşman herkese gösterdik" diyen Erdoğan, "Türkiye’nin kısa sürede ulaştığı bu göz kamaştıran seviye, hiç şüphesiz, Cumhuriyetimizi kuranların tahayyül ve tasavvur ettikleri seviyedir" açıklamasını yaptı.

"Asırlar boyunca İ’la-yi Kelimetullah davasının sancaktarlığını yapmış, barışın, huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş bir millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor; dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumların imdadına koşuyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına; kurumlarımızla, kadrolarımızla hem sahada hem de masada güçlü bir varlık gösteriyoruz.102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında, tüm bu başarıları inşallah çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız. Şunun özellikle bilinmesinde fayda görüyorumŞehit ve gazilerimizin mukaddes emanetini muhafaza etmekle kalmayıp o emaneti çok daha yükseklere taşımak, hükümetimizin temel önceliğidir. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye’yi, inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizi, 86 milyon el ele, gönül gönüle vererek daha da yüceltmek için çalışmaya inşallah devam edeceğiz"

Devletin uhdesindeki her türlü imkanı kullanarak, her türlü tahrike karşı basiretli davranarak, devletin ciddiyetine ve engin tecrübesine yakışır şekilde bu hassas süreci suhuletle yöneteceklerini kaydeden Erdoğan, "Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek, kardeşliğimizi perçinleyerek, özellikle farklılıklar yerine müşterek noktalara odaklanarak bu hedefimize hep beraber vasıl olacağız. Millet olarak birlikte kurduğumuz ve tam 102 yıl boyunca yine birlikte yaşattığımız Cumhuriyetimizi, 86 milyon el ele, gönül gönüle vererek daha da yüceltmek için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm şahsiyetlerini bir kere daha saygıyla anıyorum. vatanımız, ezanımız ve bayrağımız için, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin tamamına Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen sanatçılarının, ilim ve kültür insanlarının isimlerini paylaşarak, Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün’ün Resim alanında Yalçın Gökçebağ’ın, Müzik alanında Yalçın Tura’nın, Arkeoloji alanında Fahri Işık’ın Fotoğraf alanında Ali Jadallah’a ödüllerini tevcih edeceklerini bildirdi.

Ödül sahiplerini tebrik eden Erdoğan, "Türkiye’nin kültür, sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum. Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’e takdim edeceğiz. Sayın Guterres’e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri ve aziz milletimizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un duası ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yılına özel hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da sohbet etti.

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu da bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilerin bulunduğu salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın yanı sıra yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri, askerler ve çok sayıda davetli katıldı