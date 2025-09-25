Geri alımlar ve şirket paylarının el değiştirmesi dikkat çekerken, bazı şirketlerde sermaye yapısında değişiklikler yaşandı.

Geri alım işlemlerinde öne çıkanlar arasında AHGAZ paylarının 31,08 – 32,00 TL fiyat aralığından 222.367 adet, AKFGY paylarının 2,60 – 2,62 TL fiyat aralığından 800.000 adet ve AKFYE paylarının 17,66 – 17,81 TL fiyat aralığından 280.000 adet geri alındı. ENERY de 1.650.000 adet payı 10,38 – 10,70 TL fiyat aralığından geri aldı. MAVI ise 125.000 adet payı 38,76 – 38,84 TL aralığından portföyüne ekledi.

Öte yandan bazı şirket paylarında satış işlemleri gerçekleşti. DITAS paylarından 165.000 adet, ISCTR 5.400.000 adet ve ISKPL 3.386.896 adet pay satılırken, şirketlerdeki sermaye payları önemli ölçüde değişti. TRGYO paylarından 80.616 adet alan Aziz Torun, şirket sermayesindeki payını %39,62’ye yükseltti.

Büyük işlem hacmiyle dikkat çeken bir diğer işlem ise TUKAS paylarının satışı oldu. Cem Okullu, 3,10 – 3,29 TL fiyat aralığından 135 milyon adet pay satarak şirket sermayesindeki payını %3,45’e düşürdü.

Yatırımcılar, geri alım ve satış işlemlerinin şirketlerin sermaye yapıları ve gelecekteki fiyat hareketleri üzerinde etkilerini yakından takip ediyor.