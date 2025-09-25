EBRD’nin yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporuna göre, Türkiye için bu yılki büyüme tahmini 0,3 puanlık artışla yüzde 3,1’e çıkarıldı. Revizyonda, Suriye ve Kafkasya’da tansiyonun düşmesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yakınlaşma ve Türkiye’nin inşaat, lojistik ve savunma sektörlerindeki hareketlilik etkili oldu.

Banka, 2026 yılı büyüme tahminini de 0,7 puan artırarak yüzde 3,5’e yükseltti. Raporda, Türkiye için değişken risk algısının ve sıkı küresel finansman koşullarının temel belirsizlikler olmaya devam ettiği vurgulandı.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerin genelinde de büyüme öngörüsünü hafif yukarı çekerek yüzde 3,1 olarak açıkladı. Banka, 2026’da bölgesel büyümenin yüzde 3,3’e ulaşmasını bekliyor.

EBRD’nin Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 22,4 milyar avronun üzerinde bulunuyor. Bankanın mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar avro seviyesinde.