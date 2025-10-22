Şirketlerin yatırımcı ilişkileri kapsamında gerçekleştirdiği bu işlemler, pay fiyatları ve sermaye pay oranlarında dikkat çekici değişimlere yol açtı.
Geri Alım İşlemleriyle Öne Çıkan Şirketler
Geri alım (buyback) programlarını sürdüren şirketler, piyasa fiyatlarını desteklemek amacıyla pay alımlarına devam etti.
AHGAZ, 80.000 adet payı 24,72 – 24,90 TL aralığından geri aldı.
AKFYE, 200.000 adet payı 16,79 – 16,86 TL seviyelerinden geri aldı.
AKFGY, 3 milyon adet payı 2,51 – 2,59 TL aralığından portföyüne kattı.
AKFIS, 90.000 adet payı 22,22 – 22,36 TL bandından geri aldı.
BIMAS, 50.000 adet payı 525,25 TL fiyattan geri alırken,
BOBET, 200.000 adet payı 18,50 TL’den satın aldı.
LKMNH, 15,95 TL fiyatla 13.364 adet pay,
MAVI, 39,00 – 39,26 TL aralığında 250.000 adet pay,
NTHOL, 45,56 – 45,64 TL aralığında 46.301 adet pay,
PCILT, 19,33 TL fiyattan 15.000 adet pay geri aldı.
Yöneticilerden ve Ortaklardan Önemli İşlemler
Bazı şirket yöneticileri ve ortaklar, doğrudan alım-satım işlemleriyle dikkat çekti.
AKSA’da Emniyet Ticaret, 12,14 – 12,29 TL aralığından 400.000 adet pay alarak şirketteki payını %24,95’e yükseltti.
ENKAI’de Fatma Esra Tara, 71,30 – 71,95 TL aralığında 225.000 adet pay alımıyla payını %0,07’ye çıkardı.
FLAP’ta Gökhan Saygı, 9,65 – 10,23 TL aralığından 418.160 adet pay alarak pay oranını %11,44’e yükseltti.
DGNMO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 5,75 TL fiyattan 2.500.000 adet pay satışıyla payını %49,91’e düşürdü.
CVKMD’de Hüseyin Çevik, 21,01 – 21,64 TL aralığından 650.000 adet pay satarak sermaye payını %74,04’e geriletti.
INFO ve HDFGS işlemlerinde, HDFGS’nin 4,07 TL fiyattan 1.000.329 adet INFO payı satışı sonrası şirketteki pay oranı %0,74’e düştü.
SUNTK Hisselerinde Fon Devirleri Gerçekleşti
SUNTK paylarında ise Ünlütürk ailesi üyeleri tarafından yatırımcısı oldukları fona toplu pay devirleri gerçekleşti:
Ayşe Ünlütürk – 347.500 adet
Mehmet Muammer Ünlütürk – 595.000 adet
Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova – 595.000 adet
Şefika Günseli Ünlütürk – 1.140.000 adet payı 37,54 TL fiyattan devretti.
YBTAS’ta Sermaye Payı Düştü
YBTAS’ta Volorantim Çimento, 23,18 TL fiyattan 21.000 adet pay satışı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay oranı %81,11’e geriledi.