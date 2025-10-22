Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruda, yeni tertip 20 TL banknotların önceki versiyonlarla aynı özelliklere sahip olduğu ancak imzalarda değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeni 20 TL’lerde TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları bulunuyor.

Banknotlar, imzalar dışında boyut, renk, ön ve arka yüz tasarımları açısından önceki tertiplerle tamamen aynı şekilde üretildi. Bu sayede vatandaşların mevcut 20 TL’lerle karıştırmadan kullanabileceği ifade edildi.

TCMB açıklamasında, yeni 20 TL’lik banknotların önceki tertiplerle birlikte tedavülde olacağı da vurgulandı.

Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte, nakit para dolaşımında çeşitliliğin artması ve banknot arzının daha dengeli hale gelmesi hedefleniyor.