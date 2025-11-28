TÜİK’in açıkladığı verilere göre, H-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,02, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,96 artış gösterdi.

Sektör bazında incelendiğinde yıllık artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %30,92

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %35,53

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %35,64

Gayrimenkul hizmetleri: %47,11

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %39,51

İdari ve destek hizmetleri: %38,01

Aylık değişimler ise sektörel olarak farklılık gösterdi:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %0,91 artış

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %2,03 azalış

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %2,16 artış

Gayrimenkul hizmetleri: %1,52 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %1,78 artış

İdari ve destek hizmetleri: %2,18 azalış

Ekonomistler, H-ÜFE’deki yükselişin hizmet sektöründe maliyet artışlarını yansıttığını belirtiyor. Özellikle gayrimenkul ve mesleki hizmetlerdeki yıllık artış oranları dikkat çekiyor.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, hizmet sektöründe üretici maliyetlerindeki değişimi ölçen önemli bir ekonomik gösterge olarak takip ediliyor.