Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre, birçok şirkette geri alım ve satış işlemleri dikkat çekti.

Geri Alımlar ve Pay Artışları

AHGAZ , geri alım programı kapsamında 100.000 payı 28,12 – 28,30 TL fiyat aralığında geri aldı.

AKFIS ve AKFYE , sırasıyla 50.577 adet ve 50.000 adet payı 22,30 – 22,36 TL ve 16,93 – 16,97 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKFGY 1 milyon payı 2,62 – 2,65 TL fiyat aralığından geri alırken, BOBET, ENERY, ESCAR, LKMNH, MAVI ve PCILT de geri alım gerçekleştirdi.

Şirket Ortaklıklarında Öne Çıkan Hareketler

AKSA , Emniyet Ticaret aracılığıyla 750.000 adet pay alarak sermayedeki payını %24,77’ye çıkardı.

METRO , AVGYO’da 1.138.268 pay alarak payını %3,62’ye; MEPET’te ise 325.663 pay alarak %47,30’a yükseltti.

MERIT ve OZYSR paylarında NTHOL ve Çokyaşar Holding’in alımları dikkat çekti.

Büyük Satışlar ve Sermaye Azalışları

BAHKM , Sezai Bahadır tarafından 524.000 pay satıldı, pay oranı %1,11’e düştü.

DITAS , BDY Group tarafından 114.167 pay satışıyla sermaye payını %67,58’e düşürdü.

RODRG, YBTAS ve TKFEN’deki bazı satışlar şirket sermayelerinde önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle TKFEN’de Meltem Berket’in 46,6 milyon payı Borsa dışı satışla el değiştirdi.

Fon ve Portföy Hareketleri

GLYHO ’da Rota Portföy’ün 105 milyon pay alımıyla şirket sermayesindeki payı %17,20’ye yükseldi.

DOBUR payları Fonmap Portföy tarafından alınarak %5,10 paya ulaştı.

VRGYO'da Fırat Holding'in 1,1 milyon pay alımıyla sermaye payı %31,83'e çıktı.

Borsa İstanbul’da hisselerdeki bu hareketlilik, özellikle geri alım programları ve stratejik pay alımlarıyla şirketlerin sermaye yapılarında belirgin değişikliklere işaret ediyor. Yatırımcılar, bu işlemleri takip ederek portföylerini yeniden değerlendirebilir.