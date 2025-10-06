Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre, birçok şirkette geri alım ve satış işlemleri dikkat çekti.
Geri Alımlar ve Pay Artışları
-
AHGAZ, geri alım programı kapsamında 100.000 payı 28,12 – 28,30 TL fiyat aralığında geri aldı.
-
AKFIS ve AKFYE, sırasıyla 50.577 adet ve 50.000 adet payı 22,30 – 22,36 TL ve 16,93 – 16,97 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
AKFGY 1 milyon payı 2,62 – 2,65 TL fiyat aralığından geri alırken, BOBET, ENERY, ESCAR, LKMNH, MAVI ve PCILT de geri alım gerçekleştirdi.
Şirket Ortaklıklarında Öne Çıkan Hareketler
-
AKSA, Emniyet Ticaret aracılığıyla 750.000 adet pay alarak sermayedeki payını %24,77’ye çıkardı.
-
METRO, AVGYO’da 1.138.268 pay alarak payını %3,62’ye; MEPET’te ise 325.663 pay alarak %47,30’a yükseltti.
-
MERIT ve OZYSR paylarında NTHOL ve Çokyaşar Holding’in alımları dikkat çekti.
Büyük Satışlar ve Sermaye Azalışları
-
BAHKM, Sezai Bahadır tarafından 524.000 pay satıldı, pay oranı %1,11’e düştü.
-
DITAS, BDY Group tarafından 114.167 pay satışıyla sermaye payını %67,58’e düşürdü.
-
RODRG, YBTAS ve TKFEN’deki bazı satışlar şirket sermayelerinde önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle TKFEN’de Meltem Berket’in 46,6 milyon payı Borsa dışı satışla el değiştirdi.
Fon ve Portföy Hareketleri
-
GLYHO’da Rota Portföy’ün 105 milyon pay alımıyla şirket sermayesindeki payı %17,20’ye yükseldi.
-
DOBUR payları Fonmap Portföy tarafından alınarak %5,10 paya ulaştı.
-
VRGYO’da Fırat Holding’in 1,1 milyon pay alımıyla sermaye payı %31,83’e çıktı.
Borsa İstanbul’da hisselerdeki bu hareketlilik, özellikle geri alım programları ve stratejik pay alımlarıyla şirketlerin sermaye yapılarında belirgin değişikliklere işaret ediyor. Yatırımcılar, bu işlemleri takip ederek portföylerini yeniden değerlendirebilir.