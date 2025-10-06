Yaklaşık 500 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonda, Türkiye Kupası Yaş Grupları Puanlı Yarışları’nın yanı sıra Elit, Genç, Yıldız, M3 ve Paratriatlon finalleri gerçekleştirildi.

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, iki gün boyunca dayanıklılık, hız ve kararlılıklarını sergiledi. Sarımsaklı’nın geniş sahil şeridi ve doğal güzellikleri, organizasyona ayrı bir görsel zenginlik katarken, izleyiciler de yarışlar boyunca renkli ve coşkulu anlar yaşadı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüller, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayvalık’ta böyle prestijli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Triatlon, sporcuların hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de kararlılıklarını test eden özel bir branş. Sarımsaklı’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen bu final, hem sporcularımız hem de kentimiz için büyük bir kazanım oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, yarışan sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

2025 Ayvalık Triatlonu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen atletleri ağırlayarak bölgenin spor turizmine önemli bir katkı sağladı ve unutulmaz bir organizasyon olarak tarihe geçti.