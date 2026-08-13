Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi verileri, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin vergi performansını da ortaya koydu. Türkiye genelindeki ilk 100 mükellef arasında yer alan ve isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasına izin veren 19 BIST şirketi, toplam 112,4 milyar TL civarında kurumlar vergisi tahakkuk ettirdi.

Zirvede VakıfBank yer aldı

BIST şirketleri arasında en yüksek vergi tahakkukunu gerçekleştiren kuruluş VakıfBank oldu. Bankanın 2025 vergilendirme dönemindeki tahakkuk tutarı 22,9 milyar TL olarak kaydedildi.

VakıfBank’ın ardından Garanti BBVA 20,1 milyar TL ile ikinci, QNB Bank ise 10,2 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Böylece üç bankanın toplam vergi tahakkuku 53,2 milyar TL’ye ulaştı.

Sigorta ve teknoloji şirketleri de öne çıktı

Bankaların ardından listenin dikkat çeken isimleri arasında sigorta, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinden şirketler bulundu.

Türkiye Sigorta 7,53 milyar TL, Turkcell 7,47 milyar TL ve BİM 7,07 milyar TL vergi tahakkukuyla sıralamada üst basamaklarda yer aldı. Sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren Tera Yatırım Menkul Değerler ise 5,54 milyar TL’lik tahakkukla dikkat çekti.

Finans sektörünün diğer temsilcileri arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 3,98 milyar TL, TSKB 3,61 milyar TL ve İş Yatırım 3,47 milyar TL vergi tahakkuku gerçekleştirdi. Anadolu Sigortanın tahakkuku ise 3,20 milyar TL oldu.

Sanayi ve reel sektörden de önemli katkı

Listenin finans dışındaki bölümünde sanayi, otomotiv ve holding şirketleri de yer aldı.

Tüpraş 2,54 milyar TL, Katılımevim 2,34 milyar TL, Quick Sigorta 2,29 milyar TL ve OYAK Çimento 2,16 milyar TL vergi tahakkukuyla öne çıktı.

Anadolu Hayat Emeklilik 2,12 milyar TL, Doğuş Otomotiv 2,07 milyar TL ve Agesa 2,02 milyar TL tahakkuk gerçekleştirdi.

Listenin dikkat çeken holdinglerinden Koç Holding ise 1,79 milyar TL vergi tahakkukuyla Türkiye genelindeki kurumlar vergisi sıralamasında 85’inci sırada yer aldı.

BIST şirketlerinin vergi görünümü

Açıklanan veriler, Türkiye genelindeki yüksek vergi tahakkukları içinde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi. Özellikle bankacılık ve finans sektöründeki şirketlerin toplam tahakkuk içindeki ağırlığı dikkat çekerken, sigorta, telekomünikasyon, perakende ve sanayi şirketlerinin de listeye katkı sağladığı görüldü.