Borsa İstanbul, son dönemdeki fiyat hareketleri nedeniyle uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) payları hakkında yeni bir tedbir kararı aldı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, SURGY paylarının 12 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden seans başından itibaren 11 Eylül 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.

SURGY hisselerinde işlem kısıtlaması

Karar doğrultusunda yatırımcılar belirtilen dönem boyunca Sur Tatil Evleri GYO paylarında kredili alım gerçekleştiremeyecek ve açığa satış işlemi yapamayacak.

Söz konusu uygulama, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında hisse senedinin işlem koşullarına yönelik bir önlem niteliğinde bulunuyor. Tedbirin şirketin faaliyetlerinin durdurulması veya şirket hakkında doğrudan bir yaptırım anlamına gelmediği de özellikle vurgulanıyor.

Daha önce de tedbir uygulanmıştı

SURGY payları daha önce de VBTS kapsamında işlem kısıtlamasına tabi tutulmuştu. Mayıs 2026'da alınan önceki kararla hissede 13 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmıştı.

Yeni kararla birlikte Sur Tatil Evleri GYO hisselerinde benzer nitelikteki işlem kısıtlaması yeniden devreye alınmış oldu.

Yatırımcıların, tedbir süresi boyunca SURGY paylarındaki işlem koşullarını ve Borsa İstanbul ile KAP tarafından yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi önem taşıyor.