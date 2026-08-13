Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlarda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin incelemelerini tamamladı. Üst Kurul, yapılan değerlendirmeler sonucunda HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+’a üst sınırdan idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

RTÜK’ün açıklamasına göre yaptırımlar; müstehcenlik, şiddeti özendiren içerikler, çocuk istismarı ve toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık gerekçeleriyle uygulandı.

HBO Max’a müstehcenlik gerekçesiyle yaptırım

RTÜK, HBO Max’ta yayımlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgeseli incelemeye aldı.

Üst Kurul, yapımda cinsellik ve pornografik unsurların açık biçimde sergilendiği değerlendirmesinde bulundu. RTÜK ayrıca içerikte eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırıldığı yönünde tespit yaptı.

Bu gerekçelerle HBO Max’a, 6112 sayılı Kanun’un yayın hizmeti ilkelerini düzenleyen 8’inci maddesinin ilgili hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Prime Video’ya yüzde 5 para cezası

Prime Video’da yayımlanan “Spartacus: House of Ashur” dizisi de RTÜK’ün gündemindeydi.

Üst Kurul, dizide yoğun şiddet görüntülerinin yanı sıra aşırı müstehcenlik ve cinsel içeriklerin yer aldığını belirtti. Şiddet unsurlarının ayrıntılı biçimde gösterilmesinin de yayın ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirildi.

RTÜK, Prime Video’ya ilgili yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezasıuygulanmasına karar verdi.

Netflix’in “Heartstopper” içeriğine yaptırım

Netflix’in “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı filmi de RTÜK incelemesine konu oldu.

Kurul açıklamasında, yapımın gençleri hedefleyen içeriği ve eş cinsel ilişkilere yönelik sahnelerin sunuluş biçimi üzerinden değerlendirme yapıldığı belirtildi. RTÜK, söz konusu içeriğin toplumun milli ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine vardı.

Bu kapsamda Netflix’e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Disney+’a “A Teacher” nedeniyle ceza

RTÜK’ün yaptırım uyguladığı bir diğer platform Disney+ oldu.

Kurul, platformda yayımlanan “A Teacher” adlı dizide yetişkin bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkinin ele alınış biçimini değerlendirdi.

RTÜK, bazı sahnelerde öğrencinin maruz kaldığı istismar niteliğindeki davranışların romantikleştirilmesi ve erotikleştirilmesinin çocuk istismarını olağanlaştırma riski taşıdığı görüşünü açıkladı.

Bu gerekçeyle Disney+ hakkında katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Dört platforma yönelik yaptırımlar

RTÜK’ün kararlarıyla birlikte dört dijital platforma uygulanan yaptırımlar şöyle sıralandı:

HBO Max: Katalogdan çıkarma + yüzde 3 idari para cezası

Katalogdan çıkarma + yüzde 3 idari para cezası Prime Video: Katalogdan çıkarma + yüzde 5 idari para cezası

Katalogdan çıkarma + yüzde 5 idari para cezası Netflix: Katalogdan çıkarma + yüzde 3 idari para cezası

Katalogdan çıkarma + yüzde 3 idari para cezası Disney+: Katalogdan çıkarma + yüzde 5 idari para cezası

RTÜK, kararların 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında alındığını bildirdi.