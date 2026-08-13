Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 yılı kurumlar vergisi sonuçlarına göre Türkiye genelinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Bu beyannameler kapsamında toplam 1,6 trilyon TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Quick Sigorta, açıklanan Türkiye genelindeki ilk 100 mükellef listesine ilk kez girerken, sigorta ve emeklilik sektöründen listeye dahil olan 12 şirket arasında da yer aldı. Şirket, hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 6’ncı oldu.

Halka arzla aynı döneme denk geldi

Quick Sigorta’nın vergi rekortmenleri listesine girmesi, şirketin halka arz sürecinin hemen ardından gerçekleşti. 29 Temmuz’da başlayan talep toplama sürecinin ardından halka arz tamamlandı ve şirket, 6 Ağustos’ta düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Ortak satışı yapılmadan gerçekleştirilen halka arzın tamamı sermaye artırımından oluştu. Şirket sermayesinin yüzde 10,03’üne karşılık gelen payların yüzde 60’ı bireysel, yüzde 40’ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

“Ürettiğimiz değeri ülkemizle paylaşıyoruz”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın dokuz yıllık geçmişinde ulaştığı seviyenin şirket açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Yaşar, vergi rekortmenliği ile halka arzın aynı döneme denk gelmesinin de anlamlı olduğunu ifade ederek, şirketin büyüme stratejisinin yalnızca finansal sonuçlardan ibaret olmadığını vurguladı. Quick Sigorta’nın vergi ödemeleri, istihdamı, acente ağı ve milyonlarca sigortalıya sunduğu hizmetle ekonomiye katkı sağladığını belirten Yaşar, halka arzda ortak satışı yapılmayarak elde edilen kaynağın tamamının şirkete bırakılmasının da bu büyüme anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.

100 milyar TL’yi aşan aktif büyüklük

Türkiye Sigorta Birliği’nin Mart 2026 verilerine göre Quick Sigorta’nın 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar TL özsermayesi bulunuyor. Şirketin poliçe sayısı 30 milyonu aşarken, acente ağı da 9 bine yaklaştı.

Bu büyüklüklerle Quick Sigorta, Türkiye’nin en büyük beş hayat dışı sigorta şirketi arasında yer alıyor. Şirketin vergi rekortmenleri listesine girmesi ise halka arzın ardından sermaye yapısı ve kurumsal büyüme sürecinde dikkat çeken göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.