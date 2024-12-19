Türkiye’nin önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan Sümer Varlık Yönetim A.Ş büyüme hedeflerini gerçekleştirmek ve yatırımcılarına yeni fırsatlar sunmak amacıyla halka arz olduğunu duyurdu. Şirket halka arz ile birlikte ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı ve yatırımcılarla daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş, 12 – 13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlamış olup 18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’ da “#SMRVA” koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin halka arz gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun , Sümer Varlık Yönetim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakkas Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Şen , ASV Holding Grup firmaları üst düzey yöneticileri Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. CFO’u Yiğit Kozalı, Şeker Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Osman Göktan, Şeker Yatırım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Kadir Tezeller ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gong töreninde konuşma gerçekleştiren Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Sümer Varlık Yönetimin Borsamızda işlem görmeye başlaması sebebiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hepiniz hoş geldiniz. Sümer Varlık, varlık yönetimi alanındaki tecrübesi ve sektöründeki güçlü konumu ile finansal sistemin verimli işleyişine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, güçlü alt yapısı ve insan kaynağı ile finansal risklerin yönetilmesinde çok değerli hizmetler sunmaktadır. Bugün ise, Borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarıyla kurduğu güçlü bağ ile, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesile ile halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Sümer Varlık’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Gong töreninde yaptığı konuşmasında halka arza katılım gösteren tüm yatırımcılarına, paydaşlarına teşekkürlerini sunup şunları kaydetti: “Halka arzımız ile birlikte geleceğimizi güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak için atılan önemli bir adımı kutluyoruz. Bu adım bizler için yeni pek çok fırsatın kapısını aralayacaktır. Sümer Varlık Yönetim A.Ş olarak yalnızca finansal güvenliğimizi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincimizi de ön planda tutarak büyümeye odaklandık. Bunu yalnızca bir şirket olarak değil, aynı zamanda bir aile olarak başardık. Gelecek dönemde, değerli paydaşlarımızla birlikte, daha da büyüyerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

Sümer Varlık Yönetim A.Ş Genel Müdürü Mehmet Şen, “Bugün burada bulunmamızın amacı, hepimizin bildiği üzere, Sümer Varlık Yönetimi şirketimizin başarılı halka arz sürecinin vermiş olduğu gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmaktır. BU süreçte değerli yatırımcılarımızın gösterdikleri ilgi ve güven için, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sümer Varlık Yönetimi olarak, 2014 yılında başladığımız yolculuğumuzda, emin adımlarla yürüyerek, şirketimizi sektörün en güçlü oyuncularından biri haline getirdik.

Şirketimiz, özellikle son 2 yılda, çok güçlü bir şekilde büyümüştür. Anapara büyüklüğümüz, 3.5 milyardan 2 katını aşarak, 7.1 milyar seviyesine ve 2 yıl önceki yıllık 200 milyon kapanış tahsilatımızı, bugün 6 katı olan, 1.2 milyar seviyesine taşıdık. Ay bazlı gerçekleştirdiğimiz, ciddi tahsilat artışları, banka ve diğer finans kurumlarının portföy satış ihalelerine, daha güçlü girmemize destek olmuştur. Buna paralel başarılı halka arzımızın da vermiş olduğu finansal destek ve kattığı özgüvenle, istikrarlı büyümemiz devam edecektir.

12- 13 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Talep Toplama Sürecinde, 28 milyon lot satışı, 616 milyon büyüklüğündeki halka arzımıza yoğun talep gösteren değerli yatırımcılarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Bununla birlikte şirketimizin halka açıklık oranı %23,73 seviyesinde olmuştur. Bize destek veren tüm yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerimi kullandı.