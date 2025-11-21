Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları; akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise sürekli değişen rakamlar nedeniyle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Motorine 1 Lira 85 Kuruş Zam

Son yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 TL seviyesine kadar yükseldi. Sürücüler, art arda gelen zamların ardından günlük akaryakıt maliyetlerini yakından takip ediyor.

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları (21 Kasım 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,99 TL

Motorin: 59,47 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,81 TL

Motorin: 59,32 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 55,84 TL

Motorin: 60,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 56,18 TL

Motorin: 60,84 TL

LPG: 56,82 TL (LPG fiyatı orantısız görünüyor; ancak verilen bilgi doğrultusunda eklenmiştir.)

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kuru değişimleri ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler, fiyatların sık sık güncellenmesine yol açıyor.