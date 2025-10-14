BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, saat 16:19:40 itibarıyla endekste yüzde 2 oranında değişim kaydedildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine, aşırı oynaklığı ve sert fiyat düşüşlerini önlemek amacıyla açığa satışlarda yukarı adım kuralı uygulanacak.

Yukarı adım kuralı nedir?

Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin yalnızca son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde bir seviyeden yapılabilmesini öngören bir düzenlemedir. Bu sayede yatırımcıların, hızla düşen bir piyasada fiyatları daha da aşağı çekmesi engellenmiş olur ve piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması hedeflenir.

Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin özellikle hızlı fiyat hareketlerinin görüldüğü günlerde piyasa istikrarını korumak için kritik olduğunu vurguluyor.