Geri Alım Programları Hız Kazandı

Borsa İstanbul pay piyasasında geri alım işlemleri öne çıkan başlıklar arasında.

AKFGY , 600.000 adet payını 2,64 – 2,65 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKFYE , 75.000 adet payı 16,99 – 17,03 TL’den geri alırken, BALSU 78.679 adet payını 17,73 – 18,30 TL’den geri aldı.

BIMAS , ortalama 534,73 TL fiyattan 38.778 adet pay geri alırken, ESCAR 505.000 adet payı 18,88 – 19,30 TL’den geri aldı.

ENERY, 1.600.000 adet payı 9,61 – 9,85 TL fiyat aralığından geri alırken, MAVI 200.000 adet payı 38,10 – 38,18 TL’den geri aldı.

Diğer geri alım işlemleri arasında DESA, GOKNR, LKMNH, MEGMT, NTHOL, SARKY, VAKBN, VKGYO ve VAKFN gibi şirketler yer aldı. Özellikle VAKBN, VAKFN ve VKGYO paylarında önemli alımlar gerçekleştirerek şirketlerdeki pay oranlarını artırdı.

Öne Çıkan Pay Satış İşlemleri

Pay satışları da piyasada dikkat çekti:

LINK ’te Ali Gökhan Beltekin ve İhsan Ünal, sırasıyla 96.313 ve 244.407 adet pay sattı; bu işlemlerle şirket sermayesindeki payları %3,06’ya geriledi.

MARTI , 514.996 adet pay alımı ve 4.236.000 adet pay satışı ile şirket sermayesindeki payını %9,40’a düşürdü.

SEGYO , halka arz aşamasında fiyat istikrarı amacıyla geri alınan 1.000.000 adet payı 6,05 – 6,06 TL fiyat aralığından sattı. Borsa İstanbul’da 13 Kasım İşlem Raporu: Büyük Alımlar ve Satışlar İçeriği Görüntüle

YBTAS, Volorantim Çimento tarafından 125.000 adet pay satışı ile şirket sermayesindeki payı %80,82’ye düştü.

Öne Çıkan Bireysel Alımlar

Bireysel yatırımcıların gerçekleştirdiği önemli alımlar da yatırımcılar için dikkat çekici oldu:

ASGYO , Abdulkadir Konukoğlu tarafından 1.000.000 adet pay alımı ile sermayesindeki pay %50,52’ye yükseldi.

FORMT , Ahmet Türker tarafından 500.000 adet pay alımı ile sermayesindeki pay %6,16’ya çıktı.

PAGYO , Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 14.191 adet pay alımı ile %0,20 paya ulaştı.

TRGYO, Aziz Torun tarafından 271.300 adet pay alımı ile sermayesindeki payı %39,65’e yükseldi.

Piyasalarda Genel Hava

Borsa İstanbul’da pay alım-satım işlemleri, hem geri alım programlarının hem de bireysel ve kurumsal yatırımcı hareketlerinin piyasadaki likidite ve fiyat dengeleri üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle şirketlerin kendi paylarını geri alması, yatırımcı güveni ve şirket değerleme göstergeleri açısından önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.