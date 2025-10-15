Günün öne çıkan işlemleri arasında özellikle geri alım programları dikkat çekerken, bazı büyük yatırımcıların da pay oranlarında değişiklikler görüldü.

Geri Alım Programlarında Artış

Şirketlerin hisse geri alım programları kapsamında önemli miktarlarda işlem yapıldı.

AHGAZ , 90 bin adet payı 25,68 – 25,86 TL aralığından geri aldı.

AKFYE , 65 bin adet payı 16,81 – 16,84 TL aralığında geri alırken, AKFIS 130 bin adet payı 20,88 – 21,28 TL’den topladı.

AKFGY , 850 bin adet payı 2,50 – 2,53 TL seviyesinden alarak en yüksek geri alımı gerçekleştiren şirket oldu.

MAVI , 500 bin adet payı 36,90 – 37,24 TL aralığında geri alarak dikkat çekti.

ESCAR, ENERY, LKMNH, PCILT ve PNLSN de farklı miktarlarda geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

Yatırımcı Pay Oranlarında Değişim

CEMAS ’ta, Işıklar Ambalaj 18,6 milyon adet pay alımıyla sermaye payını %2,35’e çıkardı.

ENKAI ’de Agah Mehmet Tara 130 bin adet pay alımıyla %0,28 seviyesine yükseldi.

OZYSR ’de Çokyaşar Holding 20 bin adetlik alımla payını %56,98’e taşıdı.

MERKO’da AG Holding’in Borsa dışı 2,5 milyon adet pay satışı sonrası sermaye payı %21,48’e geriledi.

Büyük Hacimli İşlemler Dikkat Çekti

PSGYO ’da Pusula Portföy, 722 milyon adetlik alım ve 250 milyon adetlik satışla sermaye payını %21,70’e yükseltti.

SMRVA ’da Tera Portföy’ün 2,68 milyon adet alımı sonrası payı %6,51’e çıktı.

GLRYH’de Bank of America Corporation’ın alım-satım işlemleri sonucunda sermaye payı %4,99’a geriledi. Borsa İstanbul’dan MARMR ve TMPOL için tedbir kararı İçeriği Görüntüle

Satış İşlemleri

YBTAS’ta Volorantim Çimento’nun 21 bin adetlik satışıyla pay oranı %81,14’e düştü.

14 Ekim işlemlerinde genel olarak şirketlerin geri alım faaliyetlerine hız verdiği, yatırımcıların ise pozisyonlarını yeniden şekillendirdiği görüldü. Bu hareketlilik, 15 Ekim Borsa İstanbul seansının da yönü açısından yakından takip ediliyor.