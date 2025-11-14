Büyük Satışlar ve Pay Azalışları

BAYRK : Allbatross Portföy 1.524.556 adet payını satarak, şirket sermayesindeki payını %13,96’ya düşürdü.

LINK : Ali Gökhan Beltekin 553.687 adet, İhsan Ünal ise 405.593 adet payını sattı; LINK’teki payları sırasıyla %3,50 ve %4,19’a geriledi.

LINK & MIATK : MIATK, 263,00 – 266,75 TL fiyat aralığından 250.000 adet LINK payı satarken, şirketteki payı %12,98’e indi.

YBTAS: Volorantim Çimento 125.000 adet pay satarak sermayedeki payını %80,86’ya düşürdü.

Öne Çıkan Alımlar ve Pay Artışları

ESEN : Pardus Portföy, 11.545.670 adet pay alımı ve 4.767.692 adet pay satışı yaptı; şirketteki payı %10,24’e yükseldi.

LRSHO : İbrahim Yiğit Yurtseven 54.000 adet pay alımı ile payını %2,91’e çıkardı.

MERIT & NTHOL : NTHOL, 1.000.000 adet MERIT payı alarak şirketteki payını %70,60’a yükseltti.

OZYSR : Çokyaşar Holding, 29.841 adet pay alımı ile şirket payını %57,09’a taşıdı.

QUAGR : Pardus Portföy 49.898.545 adet pay alarak %5,88 paya ulaştı.

VKGYO & VAKBN : VAKBN 6.000.000 adet VKGYO payı alarak %54,92 pay elde etti.

VAKFN & VAKBN: VAKBN 11.934.866 adet VAKFN payı alımı ile şirketteki payını %62,99’a yükseltti.

Geri Alım Hareketleri

ESCAR : 288.065 adet pay 18,78 – 19,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLSYN : 104.474 adet pay 5,45 TL’den geri alındı.

LKMNH : 15.000 adet pay 15,96 – 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI : 40.394 adet pay 38,90 – 39,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT : 10.000 adet pay 23,24 TL’den geri alındı.

VAKBN: Banka paylarının geri alınması kapsamında 10.515.983 adet pay 25,98 – 26,78 TL aralığından alındı.

Borsa İstanbul’da gerçekleşen bu işlemler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde ve piyasa hareketlerini takip etmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle büyük pay alımları ve geri alımlar, şirketlerin finansal gücüne dair önemli sinyaller veriyor.