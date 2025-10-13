Şirketlerin geri alım programları kapsamında ve ortaklar tarafından gerçekleştirilen işlemler şöyle:

AHGAZ : Şirket, geri alım programı çerçevesinde 122.000 adet payı 27,66 – 27,94 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKFIS : Geri alım kapsamında 45.000 adet pay 21,92 – 21,98 TL fiyat aralığından alındı.

AKSA : Emniyet Ticaret, 2.782.000 adet pay alımı gerçekleştirerek, şirketteki pay oranını %24,89’a yükseltti.

ESCAR : Geri alım kapsamında 25.000 adet pay 19,62 TL fiyattan geri alındı.

FLAP : Gürkan Gençler tarafından 10,15 – 10,40 TL aralığından 320.500 adet pay alımı yapılırken, pay oranı %12,98’e çıktı.

LKMNH : Şirket, geri alım programı kapsamında 26.000 adet payı 16,50 – 16,55 TL aralığından aldı.

MAVI : Geri alım kapsamında 250.000 adet pay 38,40 – 38,48 TL fiyat aralığından satın alındı.

NTHOL : Şirket, 145.000 adet payı 42,70 – 42,74 TL aralığından geri aldı.

PCILT : Geri alım programı kapsamında 50.000 adet pay 21,68 TL’den satın alındı.

PEKGY : Hasan Peker, 22.233.737 adet payı Borsa dışında Tera Yatırım Holding’e devretti; pay oranı %6,30’a geriledi.

RYSAS : Şirket, 14,92 – 15,15 TL aralığından 250.000 adet pay alımı gerçekleştirdi.

RYGYO : Şirket, 21,34 – 22,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satın aldı.

YBTAS: Volorantim Çimento, 2.406 TL fiyattan 21.000 adet pay satışı yaparak, şirketteki pay oranını %81,16’ya düşürdü. GSO’dan Sanayi Firmalarına Halka Arz ve Alternatif Finansman Rehberi İçeriği Görüntüle

KAP bildirimlerine göre, geri alım işlemleri yatırımcı güvenini desteklemeyi ve şirket değerini korumayı amaçlarken, bazı ortak satışlarının ise pay dağılımını yeniden şekillendirdiği görülüyor.