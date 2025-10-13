Şirketlerin geri alım programları kapsamında ve ortaklar tarafından gerçekleştirilen işlemler şöyle:
AHGAZ: Şirket, geri alım programı çerçevesinde 122.000 adet payı 27,66 – 27,94 TL fiyat aralığından geri aldı.
AKFIS: Geri alım kapsamında 45.000 adet pay 21,92 – 21,98 TL fiyat aralığından alındı.
AKSA: Emniyet Ticaret, 2.782.000 adet pay alımı gerçekleştirerek, şirketteki pay oranını %24,89’a yükseltti.
ESCAR: Geri alım kapsamında 25.000 adet pay 19,62 TL fiyattan geri alındı.
FLAP: Gürkan Gençler tarafından 10,15 – 10,40 TL aralığından 320.500 adet pay alımı yapılırken, pay oranı %12,98’e çıktı.
LKMNH: Şirket, geri alım programı kapsamında 26.000 adet payı 16,50 – 16,55 TL aralığından aldı.
MAVI: Geri alım kapsamında 250.000 adet pay 38,40 – 38,48 TL fiyat aralığından satın alındı.
NTHOL: Şirket, 145.000 adet payı 42,70 – 42,74 TL aralığından geri aldı.
PCILT: Geri alım programı kapsamında 50.000 adet pay 21,68 TL’den satın alındı.
PEKGY: Hasan Peker, 22.233.737 adet payı Borsa dışında Tera Yatırım Holding’e devretti; pay oranı %6,30’a geriledi.
RYSAS: Şirket, 14,92 – 15,15 TL aralığından 250.000 adet pay alımı gerçekleştirdi.
RYGYO: Şirket, 21,34 – 22,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satın aldı.
YBTAS: Volorantim Çimento, 2.406 TL fiyattan 21.000 adet pay satışı yaparak, şirketteki pay oranını %81,16’ya düşürdü.
KAP bildirimlerine göre, geri alım işlemleri yatırımcı güvenini desteklemeyi ve şirket değerini korumayı amaçlarken, bazı ortak satışlarının ise pay dağılımını yeniden şekillendirdiği görülüyor.