Dünya genelinden deneyimli güreşçilerin katıldığı şampiyonada Türkiye, 60 sporcudan oluşan kafilesiyle mücadele etti. Şampiyona boyunca hem serbest stil hem de grekoromen stil müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Milli sporcu Serhat Sarıçiçek, grekoromen stil A grubu 35-40 yaş 130 kilo kategorisinde çıktığı zorlu maçlarda rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. Geçen yıl da önemli başarılara imza atan Sarıçiçek, bu yılki performansıyla bir kez daha spor camiasının takdirini topladı.

Başarılı güreşçinin antrenörlüğünü milli güreşçi Çetin Boğa üstlendi. Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda elde ettiği bu dereceyle bir kez daha uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Sarıçiçek, müsabakaların ardından yaptığı kısa değerlendirmede, “Ülkemi ve memleketim Erzincan’ı temsil etmek benim için büyük bir onur. Hedefim, bu başarıyı gelecek yıllarda daha da ileri taşımak” ifadelerini kullandı.