AHGAZ – 220.000 adet hisse 32,98 – 33,16 TL aralığında geri alındı.

ARSAN – Farsan İnşaat 500.000 adet hisse alımıyla payını %42,57’ye yükseltti.

AKFIS – 40.000 adet hisse 21,72 – 21,78 TL aralığında geri alındı.

AKFYE – 100.000 adet hisse 16,68 – 16,74 TL aralığında geri alındı.

AKFGY – 750.000 adet hisse 2,58 – 2,60 TL aralığında geri alındı.

ATATP – 62 adet hisse 81,01 TL fiyattan geri alındı.

BAYRK – Allbatross Portföy’ün yaptığı alımla payı %15,55’e yükseldi.

BALAT – Celal Şahin 15.500 adet alım ve 500 adet satış yaptı; payı %5,73’e çıktı.

ENERY – 1.683.801 adet hisse 10,63 – 10,84 TL aralığında geri alındı.

GLYHO – Mehmet Kutman 500.000 adet hisse alarak payını %35,69’a yükseltti.

KAREL – Ali Sinan Tunaoğlu 2.550.000 adet hisse satışı sonrası payı %5,00’e geriledi.

KOPOL – Pardus Portföy’ün yaptığı 116,7 milyon adetlik alımla payı %18,09’a çıktı.

LKMNH – 40.500 adet hisse 18,08 – 18,27 TL aralığında geri alındı.

MERCN – 100.000 adet hisse 37,73 TL’den geri alındı.

NTHOL – 278.527 adet hisse 46,04 – 47,00 TL aralığında geri alındı.

OZYSR – Çokyaşar Holding alımlarını artırarak payını %56,19’a taşıdı.

QUAGR – Demireks Yapı 440.000 adet hisse satışıyla şirketteki payını sıfırladı.

PNSLN – 7.500 adet hisse 38,68 – 39,12 TL aralığında geri alındı.

RYSAS – 500.000 adet hisse 14,07 – 14,44 TL aralığında alındı.

RYGYO – 500.000 adet hisse 18,75 – 19,40 TL aralığında alındı.

SARKY – 400.000 adet hisse 13,00 – 13,05 TL aralığında geri alındı.

TDGYO – Gülşah Yiğidoğlu 2.600.000 adet hisse satışı sonrası payı %4,17’ye düştü.

VRGYO – Fırat Holding 277.038 adet hisse alarak payını %31,53’e çıkardı.

YBTAS – Votorantim Çimento 30.000 adet hisse satışıyla payını %81,43’e çekti.

Bu bildirimler, yatırımcılar için şirketlerin hisse geri alım programları ve ortaklık yapısındaki değişiklikler hakkında önemli ipuçları sunuyor.