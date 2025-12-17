Kültür sanat takviminin en iddialı etkinliklerinden biri 2026 yazında İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik biletleme platformu Biletinial’ın açıklamasına göre, rock müziğin efsane isimleri Patti Smith, Chris Isaak ve “BEAT” projesi kapsamında bir araya gelen yıldız müzisyenler, İstanbul’un prestijli sahnelerinde konser verecek.

Konser serisinin ilk durağı, rock müziğin ikonik isimlerinden Patti Smith olacak. Yazar, şair ve müzisyen kimliğiyle de tanınan Smith; “Because the Night” ve “People Have the Power” gibi unutulmaz eserleriyle 17 Mayıs 2026 tarihinde Bonus Parkorman’da sahne alacak. Sanatçıya bu özel gecede, uzun yıllardır birlikte çalıştığı grup arkadaşları eşlik edecek.

Rock müziğin romantik ve melankolik sesi Chris Isaak, İstanbul konseri için 20 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. “Wicked Game” ve “Blue Hotel” gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarıyla tanınan Isaak’ın konserinin, yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Serinin bir diğer önemli ayağını ise progressive rock tutkunlarının merakla beklediği “BEAT” projesi oluşturuyor. King Crimson’ın 1980’li yıllardaki efsane albümlerini yeniden yorumlayan proje, 11 Temmuz 2026’da yine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Konserde, eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin’e; gitar virtüözü Steve Vai ile Tool grubunun ünlü davulcusu Danny Carey eşlik edecek.