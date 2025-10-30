Borsa İstanbul’da alım yönlü işlemlerle başlayan günün ilk yarısında BIST 100 endeksi pozitif bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,63 puanlık artışla 10.911,71 puana çıktı. Toplam işlem hacmi ise 56,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,4, holding endeksi ise yüzde 1,15 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,85 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi sinyalleri ve ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar, risk iştahını artırarak Borsa İstanbul’daki yükselişi destekledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 0,3 artarak 98,2 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ardından gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.